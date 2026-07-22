Cristi Chivu îl dorește pe starul Argentinei! Rezultat uluitor în primul amical al verii pentru Inter

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Inter a început pregătirile pentru noul sezon, iar echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) caută în continuare variante pentru întărirea lotului. Presa din Italia a dezvăluit că „nerazzurrii” se află în discuții cu Tottenham pentru Cristian Romero (28 de ani), fotbalist care a evoluat pentru Argentina în finala Cupei Mondiale. Campioana Italiei a disputat miercuri primul amical în cantonamentul din Germania, iar rezultatul a fost uluitor.

Inter, în discuții cu Tottenham pentru transferul lui Cristian Romero

Inter are nevoie de întăriri în compartimentul defensiv, după ce a renunțat în această vară la Stefan de Vrij, Francesco Acerbi și Matteo Darmian, iar Denzel Dumfries a plecat la Real Madrid. Conform , cea mai nouă țintă a „nerazzurrilor” este fundașul argentinian Cristian Romero, iar discuțiile cu cei de la Tottenham sunt deja în desfășurare.

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, însă mutarea pare dificil de realizat, iar cele două cluburi au început să negocieze pentru Cristian Romero. Transferul nu ar fi unul facil pentru echipa lui Cristi Chivu, deoarece suma de transfer ar fi de aproximativ 50 de milioane de euro, iar salariul pe care argentinianul îl are în Anglia este mult mai mare decât cel pe care l-ar putea oferi „nerazzurrii”.

Totuși, există șanse ca mutarea să se realizeze, deoarece Romero are o relație tensionată cu suporterii lui Tottenham, iar londonezii au achiziționat deja doi fundași centrali în această vară, pe Jan Paul van Hecke și Marcos Senesi. De asemenea, . Romero a fost un jucător de bază pentru Argentina la Cupa Mondială, fiind titular inclusiv în finala contra Spaniei, pierdută cu 0-1. .

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Interul lui Chivu, victorie cu 16-0 în primul amical al verii

Inter se află în această perioadă într-un cantonament în Germania, iar „nerazzurrii” au disputat un prim meci amical contra celor de la SV Aasen, formație din divizia a șasea. Echipa lui Cristi Chivu n-a avut milă de adversari și s-a impus cu un incredibil 16-0. Pio Esposito a fost cel mai bun jucător de pe teren, cu 5 reușite.

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Celelalte goluri au fost semnate de Luka Topalovic (3), Davide Frattesi (2), Andy Diouf (2), Jamal Iddrissou (2), Mattia Mosconi și Federico Dimarco. Următoarea partidă de pregătire a campioanei Italiei va fi contra lui Karlsruhe, grupare din divizia secundă a Germaniei, iar apoi „nerazzurrii” vor disputa trei jocuri împotriva unor adversari de top: Manchester City (1 august, în Hong Kong), Milan (5 august, în Australia) și Juventus (8 august, în Australia).

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Formula aliniată de Interul lui Cristi Chivu în amicalul cu SV Aasen: Di Gennaro (J. Martinez 46) – Pavard (Bisseck 46), Asllani (Bovio 46), Bastoni (Carlos Augusto 46) – Luis Henrique (Diouf 46), Frattesi (Stankovic 46), Zielinski (Barella 46), Akinsanmiro (Mkhitaryan 46), Marello (Lavelli 24, Dimarco 46) – Mosconi (Esposito 46), Topalovic (Iddrissou 46).