Cristi Chivu îl vrea la Inter pe colegul lui Radu Drăgușin! Cum se poate face transferul

Italienii de la Inter Milano au pus ochii pe un jucător din Premier League. Colegul lui Radu Drăgușin ar putea face pasul în Serie A. De ce depinde transferul.
Alex Bodnariu
28.02.2026 | 13:56
Cristi Chivu il vrea la Inter pe colegul lui Radu Dragusin Cum se poate face transferul
Inter vrea un jucător de la Spurs! Colegul lui Drăgușin poate ajunge pe mâna lui Chivu
Colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham, Pedro Porro, ar putea ajunge în vară sub comanda lui Cristi Chivu la Inter Milano. Nerazzurri ar putea rămâne fără Denzel Dumfries, iar conducerea și l-ar dori drept înlocuitor pe fundașul dreapta spaniol de la Spurs.

Colegul lui Radu Drăgușin de la Spurs e dorit de Chivu la Inter

Viitorul lui Dumfries la Inter este destul de incert. Fundașul olandez este văzut de mulți drept unul dintre cei mai buni apărători de flanc din lume. Acesta a intrat pe radarul mai multor echipe din Premier League și nu este exclus să apară oferte bănoase, greu de refuzat pentru formația de pe San Siro.

Totuși, există și posibilitatea ca Dumfries să rămână la Inter Milano. În cazul în care acest lucru se întâmplă, olandezul va rămâne omul numărul unu în flancul drept al apărării, iar tânărul Palestra va prinde din când în când minute pentru a crește în joc, el fiind o soluție de viitor.

În schimb, dacă Dumfries va pleca de la Inter, varianta preferată de conducere este Pedro Porro. Milanezii s-au mai interesat și în trecut de fundașul dreapta de la Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, însă nu au venit cu o ofertă concretă, întrucât nu era momentul potrivit pentru negocieri avansate.

Cât ar costă Porro. Inter și-l permite pe fundașul de la Spurs

Totul s-ar putea schimba însă în vară. Spurs i-au fixat un preț lui Porro. Cine vrea să îl cumpere pe fotbalistul spaniol va trebui să scoată din buzunar suma de 25 de milioane de euro. Celor de la Inter nu le-ar fi neapărat greu să plătească acești bani, întrucât în ultimele ferestre de transferuri au fost mai rezervați, iar clubul a făcut economii importante.

Rămâne de văzut cum se va încheia această poveste. Totul depinde de alegerea pe care Denzel Dumfries o va face. Olandezul are opțiunea să își prelungească contractul cu echipa lui Cristi Chivu, însă pare tentat să înceapă un nou capitol în cariera sa.

