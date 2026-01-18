Sport

Cristi Chivu îl vrea pe eroul finalei de Europa League. Inter se luptă cu Atletico Madrid pentru transfer

Interul lui Cristi Chivu este într-o formă foarte bună, leagă victorii consecutive în Serie A și se află pe primul loc, iar tehnicianul român ar putea să primească întăriri importante.
Mihai Alecu
18.01.2026 | 19:52
Cristi Chivu il vrea pe eroul finalei de Europa League Inter se lupta cu Atletico Madrid pentru transfer
Transferul pe care și-l dorește Chivu la Inter
ADVERTISEMENT

Perioada de mercato a iernii se apropie de final, iar Inter rămâne o echipă atrăgătoare pentru orice fotbalist, lucru de care Cristi Chivu vrea să profite și să-și întărească lotul.

Inter vrea să dea lovitura pe piața transferurilor. Starul din Serie A, dorit de Cristi Chivu

Nerazzurri au mai bifat o victorie, 1-0, pe terenul lui Udinese, și rămân pe primul loc în Serie A, însă cu toate acestea șefii echipei se gândesc la cum să-i dea o mână de ajutor tehnicianul român, iar un jucător important din campionatul Italiei ar putea să semneze în curând cu Inter.

ADVERTISEMENT

Concret, conform informațiilor apărute în presă, se pare că Ademola Lookman nu mai vrea să rămână la Atalanta și agenții săi îi caută o formație nouă. Aceștia nu au pierdut timpul și l-au propus pe atacant la granzii din Premier League, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham și Aston Villa, însă răspunsul a fost unul negativ cu privire la un posibil interes.

Interul lui Cristi Chivu, duel cu Atletico Madrid pentru transferul lui Lookman

Totuși, pentru jucătorul cu dublă cetățenie, engleză și nigeriană, veștile nu sunt chiar atât de proaste. De transferul său s-a interesat Inter, care l-a mai vrut și în trecut, iar mutarea s-ar putea realiza în această perioadă de mercato, dacă cei de la Atalanta vor cădea la o înțelegere cu trupa antrenată de Cristi Chivu.

ADVERTISEMENT
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât...
Digi24.ro
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”

De asemenea, pentru transferul lui Ademola Lookman se mai interesează și Atletico Madrid, echipa lui Diego Simeone, mai ales că ibericii l-au pierdut recent pe Giacomo Raspadori, cedat chiar la Atalanta în urmă cu doar câteva zile, pentru 25 de milioane de euro. Momentan nu se știe prețul exact pentru care Lookman ar putea fi cumpărat, însă speculațiile vorbesc despre minim 40 de milioane de euro dorite de clubul său.

ADVERTISEMENT
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie”...
Digisport.ro
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume

Lookman este omul care a bătut-o pe Bayer Leverkusen și a încheiat seria de 51 de meciuri fără eșec pentru echipa lui Xabi Alonso

Ademola Lookman a avut o traiectorie interesantă a carierei, asta după ce în Premier League a fost mai degrabă jucător pentru echipele din partea a doua a clasamentului, evoluând la Everton sau Leicester, atacantul a primit o șansă la Atalanta și a arătat că poate să facă diferența la cel mai înalt nivel.

Evoluțiile sale au fost constante, iar inclusiv PSG a vrut să-l transfere în vara anului 2024, dar mutarea a picat. Lookman a fost omul meciului în finala Europa League din 2024, când Atalanta a bătut-o pe Bayer Leverkusen, 3-0, datorită hat-trickului înscris de nigerian. Nemții veneau după 51 de meciuri consecutive fără eșec în toate competițiile, dar au dat peste un Ademola Lookman în mare formă și au fost nevoiți să se recunoască învinși.

ADVERTISEMENT
Jucătorul monitorizat de FCSB, greșeală incredibilă în CFR Cluj – Oțelul. Andrei Cordea...
Fanatik
Jucătorul monitorizat de FCSB, greșeală incredibilă în CFR Cluj – Oțelul. Andrei Cordea a profitat imediat
Olimpiu Moruțan a jucat pentru Aris Salonic înainte de transferul la Rapid. Ce...
Fanatik
Olimpiu Moruțan a jucat pentru Aris Salonic înainte de transferul la Rapid. Ce notă a primit mijlocașul român și ce faze a reușit. Video
Ladislau Boloni riscă să fie, din nou, pus la zid. Legendarul antrenor ține...
Fanatik
Ladislau Boloni riscă să fie, din nou, pus la zid. Legendarul antrenor ține la loc de cinste semnătura lui Nicolae Ceaușescu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Jose Mourinho, omenit cu 'folcloriste' la București. 'Crăciunescu deschidea porțile peste tot'
iamsport.ro
Jose Mourinho, omenit cu 'folcloriste' la București. 'Crăciunescu deschidea porțile peste tot'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!