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FC Barcelona a ratat în această vară transferul lui Federico Dimarco (28 de ani), însă rămâne conectată la situația fotbalistului lui și al lui Inter Milano. Catalanii speră ca cel mai bun jucător din sezonul precedent în Serie A să nu-și prelungească contractul cu campioana Italiei și, astfel, să-l poată aduce pe Camp Nou. Vezi pe FANATIK toate detaliile.

Barcelona nu renunță la transferul lui Federico Dimarco, fotbalistul lui Cristi Chivu de la Inter!

Absent marți la duelul pierdut de Inter în Liga Campionilor cu Real Madrid, 1-2 pe Santiago Bernabeu, Federico Dimarco a primit vestea că șefii grupării de pe Giuseppe Meazza plănuiesc să-i prelungească contractul curent, care urmează să expire în vara lui 2028 și care îi aduce în cont, anual, 4 milioane de euro. Informația a fost transmisă de jurnalistul Matteo Moretto, pe canalul său oficial de Youtube.

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Chiar și așa, presa din Spania continuă să susțină faptul că încă îl monitorizează pe fundașul de bandă stângă pentru un potențial transfer. Potrivit cotidianului Sport, agentul lui Dimarco și directorul sportiv al lui Inter, Dario Baccini, au avut o prima întâlnire pentru a discuta noii termeni contractuali, însă gruparea blaugrana stă aproape deoarece îl apreciază foarte mult pe fotbalistul lui Cristi Chivu.

Barcelona suferă în flancul stâng al apărării!

În momentul de față, Hansi Flick are de furcă în flancul stâng al defensivei la Barcelona. După ce Alejandro Balde a fost trecut pe linie moartă, tânărul Xavi Espart a preluat respectiva poziție, în timp ce Joao Cancelo poate, la rândul său, să evolueze acolo la nevoie. Problema este însă reprezentată de faptul că ambii fotbaliști menționați anterior sunt jucători de picior drept, considerați mai degrabă niște improvizații.

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O soluție pe termen lung ar putea fi, așadar, Federico Dimarco, cel mai bun jucător din sezonul trecut în Serie A și fundașul stânga titular al naționalei Italiei. Discuțiile dintre Barcelona și Inter în ceea ce privește un transfer al lui Dimarco pe Camp Nou au existat și în această vară, atunci când catalanii au propus un schimb Dimarco – Balde, însă echipa lui Cristi Chivu nu a acceptat.