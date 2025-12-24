Sport

Cristi Chivu, în alertă din cauza Barcelonei! Cum a reacționat vedeta lui Inter Milano la varianta unui transfer bombă

Barcelona are pe listă mai mulți jucători de la Inter, iar o vedetă a echipei antrenate de Cristi Chivu a făcut un gest surprinzător după ce interesul catalanilor a fost confirmat de mai mulți jurnaliști.
Bogdan Mariș
24.12.2025 | 13:25
Presa catalană a dezvăluit că Barcelona este interesată de Alessandro Bastoni, fundaș care este un jucător de bază pentru Cristi Chivu la Inter. După ce informația a apărut în spațiul public, vedeta „nerazzurrilor” a apreciat mai multe comentarii în care i se solicita să semneze cu Barcelona, dar și diverse postări legate de clubul catalan.

Alessandro Bastoni, mesaj pentru Barcelona?

Publicația catalană Mundo Deportivo a dezvăluit că Alessandro Bastoni și Josko Gvardiol sunt fundașii centrali pe care Barcelona i-ar dori în vara anului viitor, ținând cont de situația actuală din lotul echipei. După ce această informație a apărut în spațiul public, Bastoni a apreciat mai multe comentarii pe rețelele sociale, în care fanii Barcelonei îi solicitau să semneze cu gruparea blaugrana.

De asemenea, elevul lui Cristi Chivu a apreciat și diverse postări legate de Barcelona din partea jurnalistului Fabrizio Romano, dar și ale fotbaliștilor Pau Cubarsi și Eric Garcia. Chiar și în cazul în care Bastoni și-ar dori să semneze cu Barcelona, transferul pare unul dificil de realizat, ținând cont de problemele financiare ale clubului catalan. Fundașul mai are contract cu Inter până în 2028.

Stefan de Vrij, pe lista Barcelonei

Un eventual transfer al lui Alessandro Bastoni s-ar putea produce doar în vară, însă Barcelona este interesată și de un alt apărător de la Inter, pe care ar dori să îl aducă la echipă încă din iarnă. Este vorba despre „veteranul” Stefan de Vrij (33 de ani), a cărui înțelegere cu „nerazzurrii” expiră la finalul actualului sezon.

Liderul din La Liga are mari probleme la nivelul fundașilor centrali. Inigo Martinez a părăsit echipa în vară, Ronald Araujo nu este disponibil în această perioadă, iar Andreas Christensen a suferit o accidentare gravă, din cauza căreia nu va evolua timp de mai multe luni. În acest context, Hansi Flick s-a bazat în centrul defensivei pe Pau Cubarsi și Gerard Martin, cel din urmă fiind la bază fundaș stânga.

Așadar, clubul catalan ar dori să transfere în iarnă un fotbalist experimentat care poate evolua în rolul de fundaș central stânga. Conform Mundo Deportivo, pe lângâ Stefan de Vrij, pe lista grupării catalane se mai află Nicolas Otamendi (Benfica) și Marcos Senesi (Bournemouth).

Câte partide au strâns Bastoni și De Vrij sub comanda lui Cristi Chivu

Deși Cristi Chivu și-a dorit să schimbe acest lucru, Inter evoluează în continuare într-un sistem cu trei fundași centrali. Alessandro Bastoni este apărătorul central cu cele mai multe meciuri jucate pentru „nerazzurri” în acest sezon, 20, în timp ce Stefan de Vrij nu pare a fi un fotbalist pe placul antrenorului român. Olandezul a strâns doar 8 partide, numai 3 dintre ele fiind în Serie A. Acesta a fost integralist recent în semifinala Supercupei Italiei, pe care Inter a pierdut-o surprinzător contra celor de la Bologna.

