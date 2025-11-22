Cristi Chivu, în fața celui mai scump derby din istorie. Inter – Milan urmează să aibă încasări record

ADVERTISEMENT

„Derby della Madonnina”, Inter – Milan, este programat sezonul acesta în etapa a 12-a din Serie A. Duelul care va avea loc duminică, 23 noiembrie, se anunță a fi meciul cu cele mai mari încasări din istorie.

Cristi Chivu, martor la cel mai scump derby Inter – Milan din istorie

Inter și AC Milan sunt din nou în lupta pentru „Scudetto” în Italia. , echipa lui Cristi Chivu este pe locul 1 în Serie A, cu 24 de puncte, la egalitate cu AS Roma (locul 2). De cealaltă parte, „Diavolul Milanez” completează ultima treaptă a podiumului, cu 23 de puncte.

ADVERTISEMENT

În actuala stagiune, . Confruntarea se va disputa pe „Giuseppe Meazza”, duminică, 23 noiembrie, de la ora 21:45, cu Inter gazdă. Pe lângă rivalitatea sportivă, derby-ul are și o miză financiară uriașă.

Inter – Milan, din etapa a 12-a din Serie A, ar putea intra în istorie. Se anunță derby-ul cu cele mai mari încasări din istoria campionatului italian. Potrivit presei din „Cizmă”, partida va genera în premieră încasări de 8 milioane de euro. Potrivit estimărilor, precedentul record, 7.626.430 de euro, a fost înregistrat la ultimul derby jucat acasă de „nerazzurri”, pe 22 septembrie 2024. Atunci, „rossonerii” s-au impus cu 2-1.

ADVERTISEMENT

Ce record atacă Lautaro Martinez în „Derby della Madonnina”

Meciul din această rundă are o însemnătate specială și pentru Lautaro Martinez (28 de ani). Superstarul argentinian visează să devină cel mai bun marcator al Interului în derby-urile cu rivala AC Milan.

ADVERTISEMENT

Momentan, atacantul sud-american a marcat de 9 ori împotriva „Diavolului Milanez” și este pe locul 3 în topul marcatorilor „nerazzurri” în derby-ul care împarte capitala modei în două. Liderul ierarhiei este Giuseppe Meazza, care a înscris de 12 ori împotriva lui Milan. Legendarul atacant al Interului este urmat în clasament de maghiarul Istvan Nyers, cu 11 reușite.