Cristi Chivu, în prim-plan în prestigioasa publicație Guerin Sportivo: „O punte între trecut și viitor”. Cu ce „traumă colectivă” s-a confruntat românul la Inter

Numit pe banca lui Inter în vara anului trecut, Cristi Chivu are un parcurs bun ca tehnician al „nerazzurrilor”. Chiar dacă echipa a avut probleme în partidele contra unor adversari puternici, Inter este lider în Serie A și ocupă locul 6 în ierarhia din UEFA Champions League. Publicația italiană Guerin Sportivo, cea mai veche revistă de sport din lume, a dedicat un material amplu tehnicianului român.

Cristi Chivu i-a impresionat pe italieni

Jurnaliștii din „Cizmă” au comparat situația în care se află Cristi Chivu cu alți antrenori celebri din fotbalul mondial care au preluat echipe unde scriseseră istorie ca jucători. „Ceea ce i s-a întâmplat lui Cristian Chivu în doar câteva luni, dacă nu chiar săptămâni, nu este deloc tipic italian. Un campion care a câștigat totul pe teren și ce se dezvoltă ca antrenor în academia de tineret, întorcându-se acasă fără să fi plecat vreodată cu adevărat: perioada petrecută la Parma a fost considerată doar un împrumut.

La Barcelona, ar fi evident: Guardiola, Luis Enrique, Xavi, fără a-l mai menționa pe Cruyff. Este o experiență greu de conciliat cu turbulențele și frenezia ligii noastre. Conte a câștigat ca și căpitan și apoi ca antrenor al lui Juventus, însă acel ciclu s-a încheiat după trei ani, nu fără traume. După el, doar Pirlo a mai încercat acest salt din teren spre banca tehnică a lui Juventus și a eșuat lamentabil. La Milan, au încercat cu o anumită metodă, dar după Ancelotti, a existat doar abisul. Seedorf, Brocchi, Pippo Inzaghi și Gattuso au fost ‘arși’ în succesiune rapidă”, au transmis italienii.

Ce a adus Cristi Chivu la Inter

Cei de la au subliniat și lucrurile pe care Cristi Chivu le-a adus la echipă după ce l-a înlocuit pe Simone Inzaghi pe banca tehnică. „Are un mod de a face lucrurile, o abordare, o filozofie care se dobândește pe teren și nu citind un manual. La universitatea liberă a Interismului, Cristian Chivu are, fără îndoială, toate calificările necesare pentru a preda. El este o punte între trecut și viitor, o gaură de vierme care leagă Interul ‘Triplei’ de ceea ce Interul vrea să fie.

Mândrie, mai degrabă decât nostalgie. Ambiție, mai degrabă decât obsesie. În cazul său, însă, există o valoare adăugată: munca pe care o depune pentru echipa de astăzi și de mâine, privind spre academia nerazzurra”. Cristi Chivu i-a oferit șanse la prima echipă lui Francesco Pio Esposito, jucător cu care a colaborat la academia clubului. De asemenea, .

Cum a tratat Cristi Chivu cea mai mare provocare după numirea la Inter

Cristi Chivu a preluat-o pe Inter după un final de sezon devastator pentru „nerazzurri”. Implicată pe trei fronturi până spre finalul stagiunii 2024-2025, echipa nu a cucerit niciun trofeu şi a fost spulberată de PSG în finala UEFA Champions League, scor 5-0. „I-a revenit sarcina de a face față traumei colective din acea noapte de la Munchen, cu cele cinci goluri marcate de francezi și un zero pe coloana titlurilor, după ce nerazzurrii s-au luptat până la capăt pentru a câștiga totul.

Pentru a face acest lucru, a ales să se plaseze la locul faptei: de fiecare dată când se aducea în discuție problema PSG, Cristian răspundea mereu conjugând verbul la persoana întâi plural, ‘am pierdut’, ca și cum ar fi jucat el însuși în acea finală. În rest, fiecare dintre incursiunile sale retorice e un amestec de bun simț, realism și tonul unui bătrân înțelept. Un pic ca Obi-Wan Kenobi și puțin ca Maestrul Miyagi, folosind sabia și ceara în funcție de moment”, au notat jurnaliștii italieni. Duminică, Interul lui Cristi Chivu a remizat, scor 2-2, pe teren propriu contra lui Napoli. .