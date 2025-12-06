Cristi Chivu, încă o victorie la scor pe banca lui Inter. „O demonstrație de forță și cinism!” Cine a fost, de această dată, victima românului

ADVERTISEMENT

Inter a mai făcut o victimă și, cel puțin până duminică, este lider în Serie A. Echipa lui Cristi Chivu nu a avut nicio emoție pe “Giuseppe Meazza”, deși a întâlnit una dintre formațiile cu greutate din Italia. A fost cea de-a doua victorie consecutivă, la scor, pentru “nerazzurri”.

Cine au marcat golurile în Inter – Como 4-0

Como, locul 5 înaintea etapei, nu a avut nicio șansă în fața lui Inter. Trupa românului a defilat în fața propriilor fani și a câștigat cu 4-0. Lautaro Martinez (14), Marcus Thuram (59), Hakan Çalhanoğlu (81) și Carlos Augusto (86) au fost marcatorii partidei.

În urma victoriei, a urcat pe locul 1 în Serie A. Are, însă, un meci în plus față de AC Milan, Napoli și Roma, principalele urmăritoare. Totuși, cel puțin pentru 24 de ore, Cristi Chivu este, din nou, liderul campionatului.

După 14 partide, Inter are un bilanț de zece victorii și patru înfrângeri. Golaverajul este unul impresionant, 32-13. În etapa următoare, echipa românul se va deplasa la Genoa, club unde patron este Dan Șucu. Însă, până atunci, Inter va întâlni, marți, 9 decembrie, pe Liverpool, pe “Giuseppe Meazza”, în grupa de Liga Campionilor.

Ce au scris jurnaliștii italieni după o nouă victorie a lui Inter

Cu Como, Inter a reușit o nouă victorie la scor, după , din optimile de finală ale Cupei Italiei.

“O demonstrație de forță și cinism la nivel înalt împotriva unei echipe care nu pierduse de 11 meciuri. Utilă pentru a propulsa Inter în fruntea clasamentului. Fabregas le învinsese pe Juve, o oprise pe Napoli și Atalanta și primise doar două goluri în ultimele cinci meciuri”, au notat jurnaliștii de la .

Echipele de start în Inter – Como

Cu Como, Cristi Chivu a aliniat, din nou, o formulă ofensivă, iar rezultatul s-a văzut pe tabela de marcaj.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. Rezerve: 13 Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito. Antrenor: Cristian Chivu.

COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 27 Posch, 14 Ramon, 34 Diego Carlos, 3 Valle; 23 Perrone, 33 Da Cunha; 42 Addai, 10 Paz, 17 Rodriguez; 7 Morata. Rezerve: 22 Vigorito, 44 Cavlina, 2 Kempf, 6 Caqueret, 11 Douvikas, 18 Moreno, 19 Kühn, 20 Baturina, 28 Smolcic, 31 Vojvoda, 38 Diao, 77 Van Der Brempt, 99 Cerri. Antrenor: Cesc Fabregas