Sport

Cristi Chivu, încă o victorie la scor pe banca lui Inter. „O demonstrație de forță și cinism!” Cine a fost, de această dată, victima românului

Cristi Chivu a reușit încă o victorie categorică pe banca lui Inter. Cine este echipa cu care antrenorul român a făcut instrucție. Gruparea din Milano a revenit pe primul loc.
Răzvan Scarlat
06.12.2025 | 21:45
Cristi Chivu inca o victorie la scor pe banca lui Inter O demonstratie de forta si cinism Cine a fost de aceasta data victima romanului
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu, încă o victorie pe banca lui Inter. Sursa foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Inter a mai făcut o victimă și, cel puțin până duminică, este lider în Serie A. Echipa lui Cristi Chivu nu a avut nicio emoție pe “Giuseppe Meazza”, deși a întâlnit una dintre formațiile cu greutate din Italia. A fost cea de-a doua victorie consecutivă, la scor, pentru “nerazzurri”.

Cine au marcat golurile în Inter – Como 4-0

Como, locul 5 înaintea etapei, nu a avut nicio șansă în fața lui Inter. Trupa românului a defilat în fața propriilor fani și a câștigat cu 4-0. Lautaro Martinez (14), Marcus Thuram (59), Hakan Çalhanoğlu (81) și Carlos Augusto (86) au fost marcatorii partidei.

ADVERTISEMENT

În urma victoriei, Inter a urcat pe locul 1 în Serie A. Are, însă, un meci în plus față de AC Milan, Napoli și Roma, principalele urmăritoare. Totuși, cel puțin pentru 24 de ore, Cristi Chivu este, din nou, liderul campionatului.

După 14 partide, Inter are un bilanț de zece victorii și patru înfrângeri. Golaverajul este unul impresionant, 32-13. În etapa următoare, echipa românul se va deplasa la Genoa, club unde patron este Dan Șucu. Însă, până atunci, Inter va întâlni, marți, 9 decembrie, pe Liverpool, pe “Giuseppe Meazza”, în grupa de Liga Campionilor.

ADVERTISEMENT
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare...
Digi24.ro
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn

Ce au scris jurnaliștii italieni după o nouă victorie a lui Inter

Cu Como, Inter a reușit o nouă victorie la scor, după cea de la mijlocul săptămânii, cu Venezia (5-1), din optimile de finală ale Cupei Italiei.

ADVERTISEMENT
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce...
Digisport.ro
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum

O demonstrație de forță și cinism la nivel înalt împotriva unei echipe care nu pierduse de 11 meciuri. Utilă pentru a propulsa Inter în fruntea clasamentului. Fabregas le învinsese pe Juve, o oprise pe Napoli și Atalanta și primise doar două goluri în ultimele cinci meciuri”, au notat jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.

Echipele de start în Inter – Como

Cu Como, Cristi Chivu a aliniat, din nou, o formulă ofensivă, iar rezultatul s-a văzut pe tabela de marcaj.

ADVERTISEMENT

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. Rezerve: 13 Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito. Antrenor: Cristian Chivu.

COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 27 Posch, 14 Ramon, 34 Diego Carlos, 3 Valle; 23 Perrone, 33 Da Cunha; 42 Addai, 10 Paz, 17 Rodriguez; 7 Morata. Rezerve: 22 Vigorito, 44 Cavlina, 2 Kempf, 6 Caqueret, 11 Douvikas, 18 Moreno, 19 Kühn, 20 Baturina, 28 Smolcic, 31 Vojvoda, 38 Diao, 77 Van Der Brempt, 99 Cerri. Antrenor: Cesc Fabregas

Soția lui Helmuth Duckadam, prezentă la FCSB -Dinamo, la un an de la...
Fanatik
Soția lui Helmuth Duckadam, prezentă la FCSB -Dinamo, la un an de la dispariția fostului mare portar român. Foto
România joacă la ore ireale dacă se califică la CM 2026! Programul complet...
Fanatik
România joacă la ore ireale dacă se califică la CM 2026! Programul complet din grupa D
FCSB a aflat scenografia celor de la Dinamo în derby! Mesajul ironic afişat...
Fanatik
FCSB a aflat scenografia celor de la Dinamo în derby! Mesajul ironic afişat în Peluza Nord. Foto + video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case,...
iamsport.ro
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case, averi, tot! Nu mai aveam nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!