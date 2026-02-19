Cristi Chivu, îngenuncheat într-o zi specială pentru el! Amănuntul mai puțin știut al înfrângerii cu Bodo/Glimt

ADVERTISEMENT

Inter Milano a suferit o înfrângere dureroasă în prima manșă a play-offului Ligii Campionilor, cedând cu 1-3 pe terenul norvegienilor de la Bodo/Glimt! Un meci disputat într-un moment special pentru Cristi Chivu, care adâncește amărăciunea eșecului.

Chivu și-a început cariera de antrenor la seniori pe 18 februarie 2025

la fix un an de când a început cariera de antrenor principal a lui Cristi Chivu, la nivel de seniori. Asta pentru că, pe 18 februarie 2025, fostul internațional român semna cu Parma.

Chivu antrenase până atunci doar la nivel de juniori și Primavera la Inter, echipă pentru care jucase șapte ani și de la care s-a retras oficial în 2014. Patru ani mai târziu, el s-a apucat de antrenorat, începând cu grupa U14 a milanezilor.

Cristi a stat opt la juniori, devenind campion al Italiei cu Inter Primavera în 2023. La șase luni după ce a decis să treacă la alt nivel, el a primit șansa de a antrena Parma. Și a semnat contractul pe 18 februarie 2025.

Sezonul trecut a salvat Parma de la retrogradare

Primul lui mandat la seniori a însemnat 13 meciuri și un bilanț echilibrat: 3 victorii, 7 egaluri și 3 înfrângeri. El a reușit să salveze echipa de la retrogradare, performanță ce părea greu de realizat când a semnat contractul, având în vedere că urmau meciuri cu Inter, Fiorentina, Juventus, Lazio, Napoli și Atalanta.

La 9 iunie, Cristi Chivu a semnat rezilierea contractului cu Parma, cu aproximativ trei săptămâni înainte ca înțelegerea să expire. Antrenorul român mai era legat contractual cu Parma până la 30 iunie, dar se înțelese deja cu Inter.

”Le mulțumesc clubului, staff-ului, jucătorilor și fanilor pentru că au crezut în mine și în proiectul nostru. Împreună am depășit obstacole și am scris o pagină care va rămâne mereu în sufletul meu. Mulțumesc, Parma!”, a scris Cristi Chivu, pe Instagram, la despărțirea de prima lui echipă de seniori pe care a antrenat-o.

Pe 9 iunie 2025 a semnat cu Inter Milano

Numirea oficială la Inter a venit tot pe 9 iunie, când milanezii l-au anunțat ca fiind succesorul lui Simone Inzaghi, plecat în Arabia Saudită, după usturătorul eșec din finala Ligii Campionilor, 0-5 cu PSG.

”FC Internazionale Milano are plăcerea de a-i ura bun venit lui Cristian Chivu. Unele vieți sunt pline de povești, vieți care trec prin tot felul de provocări și găsesc întotdeauna o cale de a reveni mai puternice. Vieți care găsesc fundații solide pe care se construiesc noi capitole pline de sens.

De-a lungul vieții sale, Cristian Eugen Chivu s-a confruntat cu provocări majore și momente definitorii care l-au modelat, atât ca persoană, cât și ca profesionist. Și prin toate acestea, legătura sa cu Nerazzurri a devenit tot mai puternică.

Astăzi, el își începe al treilea capitol cu Inter, dar de această dată în calitate de antrenor principal al primei echipe”, a scris Inter pe site-ul oficial.

Are nouă înfrângeri pe banca milanezilor

Românul a semnat pe doi ani, cu un salariu stagional de 2,5 milioane de euro. Debutul său avea să se consemneze pe 18 iunie, la Campionatul Mondial al Cluburilor, unde Inter n-a jucat rău, dar nici n-a rupt gura târgului: 1-1 cu Monterrey, 2-1 cu Urawa Red Diamonds, 2-0 cu River Plate și 0-2 cu Fluminense, în optimi.

Chivu a debutat în Serie A, pe 25 august, cu un rezultat fulminant, 5-0 cu Torino, urmat de două înfrângeri, 1-2 (acasă) cu Udinese și 3-4 (deplasare) cu Juventus. Debutul ca antrenor în Liga Campionilor s-a consemnat pe 17 septembrie 2025. Inter a învins în deplasare Ajax, scor 2-0.

În total, la Inter, Chivu a stat pe bancă în 41 de meciuri. Cu el, echipa a obținut 29 de victorii, 3 egaluri și a pierdut de nouă ori. Golaverajul echipei este 91-39, iar procentajul de reușită remarcabil: 70,73 %. Cu mult peste cel de la Parma, unde Chivu a avut 23,8 %.

Cele nouă echipe care l-au bătut pe Chivu sunt: Bodo/Glimt (1-3), Arsenal (3-1), Liverpool (1-0), Atletico Madrid (2-1), Milan (1-0), Napoli (3-1), Juventus (4-3), Udinese (2-1) și Fluminense (2-0).

Inter e lider detașat în Serie A

Dacă în Liga Campionilor, calificarea în optimi se va juca în retur, în Serie A, Inter Milano este lider. După 26 de etape (din 38), milanezii au 61 de puncte, cu 7 mai mult decât Milan (locul 2) și cu 11 peste campioana Napoli (locul 3).

Următorul meci al lui Inter este sâmbătă, 21 februarie, pe terenul celor de la Lecce. . Totalul carierei lui Cristi Chivu ca antrenor, până în acest moment, are bornele următoare: 54 meciuri – 32 victorii – 10 egaluri – 12 înfrângeri.