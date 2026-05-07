Cristi Chivu, întâlnire specială cu Papa Leon al XIV-lea după ce a câștigat titlul în Italia! Fotbaliștii lui Inter sunt așteptați la Vatican

Cristi Chivu va avea o întâlnire specială cu Papa Leon al XIV-lea după ce a câștigat titlul în Seria A. Fotbaliștii pregătiți de antrenorul român sunt așteptați la Vatican.
Iulian Stoica
07.05.2026 | 10:10
Inter Milano și-a asigurat matematic titlul în Serie A după succesul cu Parma, scor 2-0, din etapa a 35-a. Reușita are o semnificație aparte pentru români, deoarece pe banca „nerazzurrilor” se află Cristi Chivu. Performanța obținută este una impresionantă, motiv pentru care lotul echipei este așteptat la Vatican.

Cristi Chivu, întâlnire specială cu Papa Leon al XIV-lea

După petrecerea de titlu, jucătorii lui Inter trebuie să se pregătească de două meciuri extrem de dificile. Formația din Milano o va întâlni pe Lazio de două ori în parcurs de patru zile. Primul duel va avea loc sâmbătă, 9 mai, la Roma, ca al doilea să se dispute în finala Cupei Italiei, tot pe „Olimpico” din capitala Italiei.

Cum campioana Italiei va petrece mai multe zile la Roma, aceasta este așteptată și la Vatican. Clubul din Milano, prin intermediul unui comunicat, a transmis că jucătorii, în frunte cu Chivu, vor fi primiți în audiență de Papa Leon al XIV-lea. Această întâlnire va avea loc fix în ziua meciului cu Lazio din Serie A.

„Un moment special pentru Inter, campioana Italiei: cu ocazia deplasării la Roma pentru meciul cu Lazio, echipa, antrenorul și conducerea clubului vor fi primiți în audiență de Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Întâlnirea este programată pentru sâmbătă, 9 mai, la ora 11:00. Vizita la Sfântul Părinte va deschide ziua în care Inter va evolua împotriva lui Lazio pe Stadio Olimpico, de la ora 19:00”, s-a arătat în comunicatul oferit de club.

Chivu, aproape de event cu Inter

După triumful din Serie A, Inter Milano mai are de atins un obiectiv major în acest sezon: cucerirea Cupei Italiei. „Nerazzurrii” se vor duela cu Lazio în finala programată pe 13 mai, la Roma, iar o victorie i-ar oferi lui Cristi Chivu șansa de a deveni primul om din istoria fotbalului italian care reușește eventul cu aceeași echipă atât din postura de jucător, cât și din cea de antrenor.

Din postura de jucător, fostul fundaș a reușit această performanță în sezonul 2009-2010. În acea stagiune, Inter Milano a cucerit titlul în Serie A cu 82 de puncte, cu două mai multe decât AS Roma. Totodată, „nerazzurrii” au învins formația din capitală și în finala Cupei Italiei, scor 1-0, datorită reușitei decisive semnate de Diego Milito. Pentru Inter, acel sezon a fost completat și de câștigarea memorabilă a UEFA Champions League.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
