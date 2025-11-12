Sport

Cristi Chivu, comparat cu un antrenor de legendă al fotbalului mondial: „Îmi amintește de el”

Cristi Chivu impresionează în acest sezon pe banca lui Inter, iar un fost antrenor al “nerazzurrilor” îl compară cu un legendar tehnician din fotbalul mondial. Cine este italianul pe care românul l-a cucerit.
Răzvan Scarlat
12.11.2025 | 22:27
Cristi Chivu, un antrenor apreciat în Serie A. Sursa foto: sportpictures.eu
Inter a învins, duminică seara, pe Lazio, scor 2-0, și a intrat în pauza competițională datorată partidelor echipelor naționale din postura de lider în Serie A. Ajuns în vară pe “Giuseppe Meazza”, Cristian Chivu i-a cucerit pe fani, dar și pe foștii antrenori și jucători ai lui Inter, care au numai cuvinte de laudă la adresa lui.

Cristi Chivu, comparat cu marele Carlo Ancelotti

Andrea Stramaccioni este ultimul care completează lista. Fost antrenor al lui Cristi Chivu la Inter în perioada 2012-2013, italianul nu s-a sfiit și și-a permis că-l compare pe român cu marele Carlo Ancelotti, în prezent selecționerul Braziliei.

“Chivu este lider recunoscut al vestiarului, dar este și «unul dintre ei». Se vede după felul în care sărbătorește și după cum se îmbrățișează cu jucătorii săi. Îmi place foarte mult stilul lui de comunicare, mereu pozitiv și măsurat.

La Napoli, a fost genial în a nu vorbi despre arbitru, ci doar despre greșelile echipei sale. Avea deja stil ca jucător, iar ca antrenor îmi amintește de Ancelotti”, a declarat Stramaccioni potrivit fcinter1098.it.

Cu ce l-a impresionat Cristi Chivu pe Andrea Stramaccioni

Andrea Stramaccioni a răspuns și la întrebarea dacă Inter din acest an este mai puternic față de cel din sezonul anterior. În plus, s-a arătat impresionat de strategia lui Cristi Chivu, care oferă șanse tinerilor fotbaliști, Pio Esposito și Ange-Yoan Bonny fiind doar două dintre exemple.

“Timpul va spune dacă este mai puternic, dar, cu siguranță, este mai complet. Sunt înnebunit după Pio Esposito, dar performanța lui Ange-Yoan în primul său an la Inter este senzațională: marchează un gol sau oferă o pasă decisivă la fiecare 50 de minute în Serie A. Nu-mi amintesc mulți tineri de 22 de ani ca el în sezonul de debut la Inter”, a subliniat Stramaccioni.

Ce discurs a avut Chivu după victoria cu Lazio

De la începutul sezonului, Cristi Chivu a stat pe banca lui Inter în 15 partide, în toate competițiile. În grupa de Liga Campionilor are punctaj maxim după patru meciuri, iar în Serie A are un bilanț de opt victorii și trei eșecuri. Totuși, după ultima victorie în campionat, cu Lazio, Chivu a îndemnat la prudență, campionatul fiind unul lung.

“Știm că ne putem lăsa amprenta, dar acum trebuie să continuăm. Am pierdut trei meciuri, ca și alte echipe. Unele echipe au avut mai multe egaluri, dar încă este prea devreme pentru a vorbi despre o luptă pentru titlu. Avem nevoie de echilibru și concentrare”, a declarat Chivu.

