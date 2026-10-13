Sport

Marele succes al lui Cristi Chivu la Inter Milano, dezvăluit chiar înaintea meciului de Champions League cu Brugge. Fanii se compară deja cu Real Madrid

Gabriel-Alexandru Ioniță
13.10.2026 | 19:40
Marele succes al lui Cristi Chivu la Inter Milano dezvaluit chiar inaintea meciului de Champions League cu Brugge Fanii se compara deja cu Real Madrid
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Cristi Chivu, în prim-plan la Inter Milano - Club Brugge din Champions League. Foto: Profimedia
Fanii lui Inter Milano sunt pur și simplu îndrăgostiți de Cristi Chivu: „Nici nu îți dai seama cum ai schimbat viața interiștilor!”. Analiza momentului, chiar înaintea meciului cu Brugge din Champions League
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Cristi Chivu (45 de ani) a reușit într-un timp foarte scurt să transforme radical starea de spirit a suporterilor lui Inter Milano. Deși echipa a jucat în ultimii ani două finale de UEFA Champions League, ambele pierdute sub comanda lui Simone Inzaghi, se pare că fanii nu au simțit niciodată în acest timp că susțin o echipă cu adevărat mare la nivel european.

Fanii lui Inter Milano încep să se simtă ca cei al lui Real Madrid, datorită lui Cristi Chivu

Iar acest lucru a început să se întâmple în schimb de la venirea antrenorului român, chiar dacă în sezonul trecut Inter a părăsit prematur Champions League, echipa fiind eliminată în play-off-ul pentru optimi de revelația Bodo/Glimt. În ciuda acestui fapt, bineînțeles ca urmare a câștigării eventului în Italia în stagiunea precedentă, dar și pe fondul startului foarte bun din acest sezon, suporterii au început să vină la stadion mult mai relaxați, iar această situație a fost comparată înaintea partidei cu Brugge de marți seară cu ce se întâmpla până în urmă cu ceva timp la Real Madrid.

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„De ce San Siro e noul Bernabéu? Pentru că suporterii lui Inter vin la meci așa cum o făceau cei ai Realului: convinși că adversarul nu are nicio șansă. Absolut niciuna. Cine se duce des pe Bernabéu cunoaște bine acel sentiment de superioritate. Practic, fanii veneau relaxați și bine dispuși. Veneau la un spectacol, veneau la cinema. Fără griji, fără motive de preocupare.

Toți cei care au jucat sau au antrenat la Real au povestit despre superioritatea cu care suporterii merengues îi priveau pe adversari. Când ieșeau la încălzire, îi întâmpinau cu un soi de ‘hai că o să luați patru goluri’. Mai lipsea doar: ‘Sărăcuților, vai de voi’. Din păcate pentru ei, fanii lui Real nu prea mai trăiesc astfel de senzații. Le trăiesc însă cei ai lui Inter.

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Ceea ce este absolut fantastic este cum s-a schimbat atmosfera pe stadion. Nimeni nu mai vine cu gândul că ‘mereu ni se întâmplă ceva’. Nu se mai vine cu frica de a pierde sau de a fi egalați. Astăzi se va juca în Champions, împotriva lui Bruges. Niciun suporter nu are emoții. Niciunul nu se gândește la un meci încrâncenat. Evident, se poate întâmpla orice, nimeni nu este invincibil, dar starea de spirit a interiștilor este euforică. Se simt invincibili. Datorită lui Chivu”, a explicat Dominique Antognoni, jurnalist de origine română stabilit de peste 30 de ani în Italia, potrivit golazo.ro. 

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Mesajul care arată exact ce înseamnă Cristi Chivu în acest moment la Inter Milano

Iar concluzia sa a fost una mai mult decât măgulitoare pentru Cristi Chivu din acest punct de vedere: „Cristi, tu nici nu-ți dai seama cum ai schimbat viața interiștilor! Inter a câștigat și în trecut, dar niciodată San Siro nu a fost Bernabéu”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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