Cristi Chivu, interviu special la microfonul CBS Sport! A declarat război lui Inter Milano și a dezvăluit cum încearcă să devină un antrenor mai bun decât Jose Mourinho: „Propria identitate!”

Parma Calcio a obținut , care are mari speranțe că poate salva echipa de la retrogradare. În etapa cu numărul 31 din campionatul Italiei, adversara Parmei va fi Inter, echipa alături de care românul a scris istorie ca jucător.

Cristi Chivu, unul dintre componenții Interului care cucerea tripla în 2010

Parma Calcio – Inter este duelul de sâmbătă din Serie A, iar confruntarea este programată de la ora 19 și va avea loc pe Stadio Ennio Tardini. Va fi un meci cu o însemnătate aparte pentru Cristi Chivu, care a jucat pentru actuala campioană a Italiei.

Nu doar că a jucat, Inter a făcut parte din acea celebră echipă condusă de Jose Mourinho, care cucerea UEFA Champions League, Serie A și Cupa Italiei, un sezon cu adevărat remarcabil pentru clubul din Milano, dar și pentru fotbalul din Italia.

Aflat la prima aventură pe banca unei echipe de seniori, Cristi Chivu a oferit un amplu interviu pentru cei de la CBS Sport, înainte de meciul cu Inter, aceasta fiind .

Cristi Chivu: „A ajunge în Serie A este un vis pentru orice antrenor”

Jurnalist CBS Sport: Te ținem minte ca jucător cu casca de protecție. Nu o mai porți?

Cristi Chivu: Nu am mai purtat-o, de când m-am lăsat de fotbal nu mai am nevoie de ea. Pot să-mi ascund cicatricile cu părul. Nu o mai folosesc, era momentul să scap de ea.

Jurnalist CBS Sport: Cum decurge adaptarea ta la Parma?

Cristi Chivu: Sunt foarte fericit de această oportunitate. Știam că a venit momentul să antrenez o echipă de seniori, după șase ani de rezultate bune la nivel juvenil, timp în care am lucrat pentru a ajuta tinerii să crească, învățându-i ce este necesar pentru a deveni fotbaliști profesioniști. Acum lucrez cu jucători profesioniști, deși antrenez încă un grup tânăr. E mult de muncă, dar lucrăm cu ei și pentru ei.

Jurnalist CBS Sport: Faptul că ai un grup tânăr a fost decisiv pentru tine în alegerea acestui proiect?

Cristi Chivu: Este locul perfect pentru mine. A ajunge în Serie A este un vis pentru orice antrenor, mai ales la un club precum Parma. Avem mulți jucători tineri în echipă, dar care au crescut deja mult în ultimii ani sub îndrumarea predecesorului meu. Munca noastră este să îi ajutăm să se îmbunătățească și mai mult. Totul ține de muncă, dedicare și de a petrece timp cu ei pentru a le explica ce este necesar pentru a deveni fotbaliști profesioniști.

Cristi Chivu: „O organizare defensivă solidă este esențială dacă vrei să atingi obiectivul salvării de la retrogradare”

Jurnalist CBS Sport: Cum se schimbă munca atunci când lupți pentru evitarea retrogradării și preiei echipa pe parcursul sezonului?

Cristi Chivu: Trebuie să abordăm totul pas cu pas, evitând introducerea prea multor concepte care ar putea crea confuzie. Cred că am gestionat destul de bine prima lună: am organizat echipa și am lucrat la faza defensivă. Am primit răspunsuri pozitive, echipa a permis foarte puține ocazii adversarilor în ultima perioadă.

Munca noastră este un proces zilnic, am strâns două meciuri fără gol primit în ultimele cinci partide. Pentru mine, o organizare defensivă solidă este esențială dacă vrei să atingi obiectivul salvării de la retrogradare. Vom avea timp să adăugăm multe alte aspecte, dar, cum am spus, trebuie să lucrăm pas cu pas, fără a introduce prea multe lucruri dintr-odată, pentru a nu crea confuzie.