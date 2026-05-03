Cristi Chivu intră în istorie după titlul cucerit cu Inter! 7 nume uriașe care au luat Scudetto și ca antrenori și ca jucători cu același club

Cristi Chivu (45 de ani) este doar al șaptelea nume de pe lista celor care au cucerit titlul în Serie A atât ca jucători, cât și ca antrenori, cu același club. La Inter, acest lucru nu se mai întâmplase de 88 de ani, precedentul om de fotbal care și-a trecut în cont această realizare fiind Armando Castellazzi, campion în 1930 ca jucător și în 1938 ca tehnician.

Cristi Chivu a intrat în istorie după ce Inter a câștigat titlul

Cristi Chivu a semnat cu Inter în 2007 și a cucerit trei titluri ca jucător în tricoul „nerazzurro”, în chiar primele 3 sezoane petrecute la Milano. După ce a activat timp de mai mulți ani în cadrul academiei, fostul fundaș a revenit la Inter în vara anului trecut, fiind numit antrenor principal după plecarea lui Simone Inzaghi în Arabia Saudită.

În chiar primul său sezon, tehnicianul român a reușit să cucerească titlul alături de „nerazzurri”, totul fiind confirmat după . Astfel, Cristi Chivu devine al șaptelea antrenor care reușește să cucerească titlul în Serie A cu aceeași echipă cu care câștigase campionatul și ca jucător. Iată lista completă:

Armando Castellazzi – Inter (1930 ca jucător, 1938 ca antrenor) Carlo Parola – Juventus (1950 și 1952 ca jucător, 1960, 1961 și 1975 ca antrenor) Nils Liedholm – AC Milan (1951, 1955, 1957 și 1959 ca jucător, 1979 ca antrenor) Fabio Capello – AC Milan (1979 ca jucător, 1992, 1993, 1994 și 1996 ca antrenor) Carlo Ancelotti – AC Milan (1988 și 1992 ca jucător, 2004 ca antrenor) Antonio Conte – Juventus (1995, 1997, 1998, 2002 și 2003 ca jucător, 2012, 2013 și 2014 ca antrenor) Cristian Chivu – Inter (2008, 2009 și 2010 ca jucător, 2026 ca antrenor)

Premieră istorică pentru Cristi Chivu în Italia?

După ce și-a asigurat titlul de campioană în Serie A, Inter mai are un alt obiectiv important în acest sezon: Cupa Italiei. , iar în cazul în care echipa sa va cuceri trofeul, Cristi Chivu va deveni primul om din istoria fotbalului italian care reușește să câștige eventul cu același club atât ca jucător, cât și ca tehnician.

Ca jucător, fostul mare fundaș realiza această performanță în sezonul 2009-2010. Inter a luat titlul în Serie A, încheind sezonul cu 82 de puncte, două în plus față de AS Roma, și a învins formația din capitală cu 1-0 în finala Cupei, unica reușită fiind semnată de Diego Milito. Sezonul avea să fie completat cu un triumf istoric în UEFA Champions League.