Cristi Chivu, iritat de jurnaliști înainte de Inter – Șahtior în Champions League: „Nu sunt arogant, dar ni se amintește mereu asta”

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Miercuri, 21 octombrie, de la ora 22:00, Interul lui Cristi Chivu o va întâlni pe Șahtior Donețk în etapa a 3-a din Champions League. „Nerazzurri” au înregistrat două înfrângeri, contra lui Real Madrid și Club Brugge, și se văd aproape obligați să obțină cele trei puncte pe „Giuseppe Meazza”. Antrenorul român este conștient de acest aspect, însă a fost vizibil iritat de presiunea pusă de jurnaliști, mai ales că, în opinia sa, despre celelalte echipe importante din Italia nu se discută la același nivel, deși este clar că formațiile din Serie A se află într-un picaj în comparație cu marile forțe ale Europei.

Cristi Chivu a fost deranjat de presiunea pusă de jurnaliștii italieni înainte de Inter – Șahtior Donețk

Chiar dacă a reușit să câștige „Lo Scudetto” și Coppa Italia în primul său sezon pe banca lui Internazionale, Cristi Chivu nu a avut același succes și pe plan european, în cea mai prestigioasă competiție intercluburi din lume. În stagiunea precedentă, „nerazzurri” au trecut de faza ligii, însă s-au oprit în play-off-ul de calificare în optimile de finală, după dubla înfrângere împotriva lui Bodo/Glimt.

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Nici noul sezon de Liga Campionilor nu a început așa cum spera Cristi Chivu. Inter Milano a pierdut primul meci, pe Bernabeu, împotriva lui Real Madrid, însă a cedat și în cel de-al doilea, deși adversarul a fost de un nivel mult mai scăzut. Club Brugge s-a impus cu 4-3 în deplasarea din Italia, iar

Tocmai de aceea, mai ales că Inter pare singurul club care ar putea duce Italia într-o fază superioară. Cu toate acestea, rezultatele întârzie să apară, însă Cristi Chivu nu face „înmormântare” după doar două înfrângeri, mai ales că mai sunt puse în joc încă 18 puncte.

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„Așa cum am spus întotdeauna, această competiție este un vis pentru noi toți. Dar după două înfrângeri, e mai bine să facem pas cu pas: să ne concentrăm pe deblocarea clasamentului. Inter a fost sub presiune ani de zile. Este un merit pentru echipa care și-a câștigat reputația de-a lungul anilor, atât în ​​Italia, cât și în Europa. Dar nu poate fi o tragedie națională dacă un meci merge prost. Se pare că doar Inter este obligată să câștige, iar celelalte nu. Nu cred că este corect.

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Sarcina mea este să-mi asum responsabilitatea. Trebuie să mă perfecționez în primul rând, nu să arăt cu degetul. Dacă nu pot transmite ceea ce vreau, în termeni de concentrare și preocupare, înseamnă că am făcut o greșeală. Nu sunt arogant; trebuie să muncesc mai mult. Nu am numărat niciodată înfrângerile, dar ni se amintește mereu când pierdem. Știm că am început prost și vrem să ne redescoperim energia și ambiția împotriva lui Șahtior. Trecutul nu este important. Trebuie să fim pregătiți mental să câștigăm”, a declarat Cristi Chivu la conferința de presă premergătoare partidei cu Șahtior Donețk, conform

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Cum arată ultimele meciuri ale lui Inter în Champions League: Cristi Chivu are o mare problemă

În stagiunea precedentă, Inter Milano a avut în faza ligii patru adversari accesibili și patru adversari dificili. Primele patru meciuri au fost împotriva lui Ajax, Slavia Praga, Union St. Gilloise și Kairat Almaty, în timp ce următoarele patru au fost contra lui Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal și Borussia Dortmund. În aceste 8 meciuri, „nerazzurri” au obținut 5 victorii. Formația lui Chivu a plecat cu toate punctele din meciurile în care a pornit drept favorită certă și a mai smuls o victorie în deplasarea din Germania, lucru ce i-a adus și calificarea în play-off.

Deși a părut o împerechere cu noroc, Inter urmând să joace cu micuța echipă de lângă Cercul Polar, Bodo/Glimt, în realitate lucrurile nu au stat chiar așa. Norvegienii s-au impus atât acasă, cât și în deplasare, iar Inter a părăsit prematur competiția. Împreună cu cele două înfrângeri din acest sezon, campioana Italiei a ajuns la un record negativ de 7 înfrângeri în ultimele 8 meciuri de Liga Campionilor. Ultimele rezultate arată în felul următor:

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