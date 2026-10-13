Cristi Chivu își asumă vina după Inter Milano – Club Brugge 3-4 în Champions League: „Eu sunt primul responsabil”. Ce își reproșează

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La finalul meciului , disputat marți seară în etapa a doua a fazei principale din Champions League, Cristi Chivu (45 de ani) a subliniat că el este principalul vinovat pentru acest eșec dureros. Antrenorul român a apreciat că în primul rând nu a reușit să facă din mers reglajele tactice care se impuneau în diferite momente pe parcursul jocului.

Ce a declarat Cristi Chivu la finalul meciului Inter Milano – Club Brugge 3-4 din Champions League

De asemenea, Chivu a admis și că nu a putut să își capaciteze la maxim jucătorii din punct de vedere mental în momentele complicate din timpul partidei. „A fost o primă repriză bună pentru noi, intensă, cu lucruri făcute bine. Au fost câteva episoade nefericite după. Am revenit în meci, am egalat, am început bine partea a doua, două ocazii bune. Apoi frustrarea ne-a făcut să pierdem distanțele și echilibrul. La 1-2 nu mai judecam, eram nervoși, nu mai țineam planul de joc. Brugges, o echipă bună, determinată, trebuie să o felicităm.

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Nu pot spune că nu mă preocupă câte goluri primim. În Champions League când ești condus e greu să recuperezi. Noi ne gândim la echilibrul nostru, mingea a doua, distanțele când adversarii ne pun sub presiune. Acolo trebuie să mai lucrăm. Suntem conștienți că suntem în Champions League, trebuie să ne revenim repede. Sunt primul responsabil pentru că nu găsesc echilibrul.

Muncim cu încredere, mai sunt șase meciuri. E adevărat că aceste două eșecuri ne fac rău. Toți ne-am dorit să fie altfel. Avem mult de lucru tactic, unde eu sunt responsabil, dar și în zona mentală. În Champions League greșelile se plătesc. Sunt vinovat pentru că nu am găsit variantele tactice necesare, în pauză nu am reușit să aduc calmul în grup. Trebuie să schimbăm ceva, să muncim”, a declarat Cristi Chivu

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Nicolo Tresoldi, „călăul” lui Cristi Chivu în Inter Milano – Club Brugge

Atacantul în vârstă de 22 de ani de la Club Brugge, cu cetățenie italiană și germană, a marcat trei goluri în acest meci, după ce înainte de fluierul de start tatăl său dezvăluise pentru Gazzetta dello Sport că fiul lui este, încă din copilărie, un mare fan al rivalilor de la AC Milan. De asemenea, la declarațiile de la final, Tresoldi chiar a transmis că a primit încurajări de la suporteri ai „diavolului milanez” să înscrie contra echipei antrenate de Cristi Chivu.