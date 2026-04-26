Cristi Chivu își asumă vina după Torino – Inter 2-2: „Nu mi-am făcut bine treaba”. Ce a zis despre scandalul în care e implicată echipa sa

. „Nerazzurrii” au fost egalați pe final, iar astfel, gruparea de pe Giuseppe Meazza va trebui să câștige meciul cu Parma din runda următoare pentru a deveni matematic campioană în Serie A. Dacă s-ar fi impus astăzi, formației din Milano i-ar fi fost suficientă și o remiză în etapa viitoare pentru a cuceri „Scudetto”-ul. Imediat după încheierea meciului de la Torino, presa din „Cizmă” a reacționat la unison în ceea ce-l privește pe Chivu.

Fotbalul Italian este zguduit de un în care clubul Inter Milano este implicat direct, însă Cristi Chivu a decis să nu se amestece, spunând că el este plătit doar ca să antreneze. Cuvintele tehnicianului român au fost rostite la interviul pe care l-a susținut la finalul meciului dintre Torino și Inter, încheiat 2-2.

„Vorbesc doar despre fotbal. Sunt antrenor și sunt plătit să mă pregătesc pentru meciuri cât mai bine posibil și să transmit calm și motivație adecvată. La 2-0, nu mi-am făcut bine treaba și îmi asum responsabilitatea, dar asta nu schimbă prea mult. Ne lipsesc trei puncte și vrem să terminăm cât mai repede posibil”, a răspuns Chivu când a fost întrebat cum gestionează clubul informația cu privire la ancheta procurorilor.

Cristi Chivu, taxat de presa din Italia după Torino – Inter 2-2!

Inter a deblocat tabela în minutul 23 al întâlnirii, grație lui Marcus Thuram, care a reluat cu capul în poarta gazdelor după o centrare excelentă a lui Federico Dimarco. Același Dimarco a jucat rolul de servant și la golul de 2-0 al „nerazzurrilor”, atunci când i-a pus mingea pe cap lui Bisseck dintr-o lovitură de la colțul terenului (61′). Așadar, milanezii păreau în control deplin al partidei, însă în decurs de numai nouă minute, elevii lui Roberto D’Aversa au restabilit egalitatea. Giovanni Simeone, fiul cel mare al antrenorului Diego, a redus din diferență cu o „scăriță” elegantă (70′), iar mai apoi, căpitanul Nikola Vlasic a făcut 2-2 din penalty (79′), asta după ce Carlos Augusto a comis un henț în propriul careu.

„Trebuie să le acordăm credit celor de la Torino pentru că au crezut în șansa lor. Au avut resurse după ce noi am condus cu 2-0 și ne-au pus în dificultate după ce au marcat pentru 2-1. Părea că totul este sub control, iar avantajul de 2-0 ar fi trebuit să ne ofere liniște. Am resimțit golul de 2-1 din punct de vedere mental, iar ei au jucat cu mai mult suflet și energie. Deseori, astfel de meciuri pot fi chiar pierdute. Apreciez însă capacitatea băieților mei de a rămâne în joc. Schimbările lor ne-au pus în dificultate”, a declarat Chivu pentru DAZN.

La finalul meciului, publicațiile din Italia au concluzionat că această cădere a Interului a venit pe baza relaxării, iar principalul arătat cu degetul a fost Chivu, care nu a reușit redreseze situația și, de asemenea, nici schimbările efectuate de român nu au avut un impact major. „Echipa a jucat mult prea relaxat după golul de 2-0. Fotbaliștii s-au deconectat total și Chivu nu a reușit să-i readucă în joc” – au scris cei de la inter1908.it, care l-au notat cu 6 pe tehnicianul din Reșița. „A pregătit foarte bine un meci în care se ascundeau foarte multe capcane, dar dintr-o dată, totul s-a prăbușit. Chivu a încercat să răspundă revenirii lui Torino prin schimbările pe care le-a efectuat, dar acestea nu au produs efectul scontat”, a notat tuttomercatoweb.it, care i-a acordat românului, de asemenea, nota 6. Aceeași notă a mai primit-o și de la Sky Sports Italia, respectiv leggio.it. Cei mai duri au fost jurnaliștii de la calciomercato.com, care i-au acordat lui Chivu nota 5,5, fiind de părere că: „echipa s-a chinuit mult prea mult după golul de 2-0”.

Chivu va deveni campion cu Inter dacă va câștiga împotriva fostei sale echipe!

În urma rezultatului înregistrat la Torino, Inter a ajuns la borna cu numărul 79 și rămâne lider detașat în Serie A. În momentul de față, echipa lui are un avans de nu mai puțin de 10 lungimi față de Napoli, campioana en-titre și ocupanta locului secund, în condițiile în care mai sunt de disputat doar patru etape până la finalul sezonului din Italia. Așadar, „nerazzurrii” vor deveni matematic campioni în runda următoare dacă vor câștigă cele trei puncte.

Meciul va fi unul cu atât mai special pentru Chivu, care va da piept cu fosta sa echipă, Parma, clubul pe care l-a salvat de la retrogradare la finalul stagiunii precedente. Întrebat dacă va avea emoții la duelul din weekend-ul viitor, românul a răspuns ferm: „Zero. Sunt concentrat pe munca și pe datoria mea. Nu mă gândesc la emoții. Trebuie să pregătesc meciul foarte bine, să ofer jucătorilor motivația corectă. Acesta este visul nostru, un drum pe care l-am început acum nouă luni, cu multă muncă grea și sacrificii. Mă gândesc doar să îndeplinim unul dintre obiectivele stabilite la începutul stagiunii. Trebuie să transmit liniște și ambiție, dar și dorința și foamea de a avea atitudinea potrivită. Restul contează mai puțin”.