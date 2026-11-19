ADVERTISEMENT

După ce în sezonul trecut a realizat eventul în Italia, (46 de ani) se află în prezent alături de în continuare implicat în lupta pentru 4 trofee în actuala stagiune. Este vorba bineînțeles despre titlul în Serie A, Cupa Italiei, trofeul Champions League și Supercupa Italiei. Iar pentru toate aceste planuri următoarele 4 săptămâni sunt decisive.

Cristi Chivu și Inter Milano, program infernal pe final de an, pe 4 fronturi

Cu începere de pe data de 22 noiembrie și până pe 22 decembrie, adică într-un interval de timp de exact o lună, campioana Italiei va disputa nu mai puțin de nouă meciuri în toate competițiile. Acest „maraton” va debuta deci pe 22 noiembrie cu partida de campionat din deplasare cu Atalanta. Și se va încheia, în mod evident pe 22 decembrie, odată cu meciul contra lui Lazio din Supercupa Italiei, programat la Milano.

ADVERTISEMENT

Între aceste două momente, Inter va mai juca patru partide în Serie A, pe teren propriu cu Genoa lui Dan Șucu și Torino, respectiv cu Frosinone, echipa lui Daniel Bîrligea, și Lecce în deplasare. În faza principală din Champions League, formația antrenată de Cristi Chivu are programate dueluri cu VfB Stuttgart pe teren propriu și cu Borussia Dortmund în deplasare.

Nu în ultimul rând, în Cupa Italiei gruparea de pe „Giuseppe Meazza” se duelează pe data de 1 decembrie tot cu Genoa, și tot pe teren propriu, la doar trei zile de la duelul din Serie A cu formația de pe „Luigi Ferraris”. Așadar, în funcție de cum se va descurca în această perioadă foarte aglomerată din acest final de an, echipa lui Chivu va ști dacă va merge mai departe pe toate cele 4 fronturi deschise în prezent sau dimpotrivă.

ADVERTISEMENT

Presiune imensă pe umerii lui Cristi Chivu în Serie A și Champions League

În ceea ce privește Cupa și Supercupa Italiei, lucrurile sunt foarte clare, acolo fiind vorba despre doar câte un meci, eliminatoriu, respectiv pentru trofeu. În Serie A, Inter se află în prezent pe locul 2, cu 28 de puncte, un punct mai puțin față de liderul Lazio și un punct în plus față de AS Roma, ocupanta poziției a treia. Aici în principiu nu se va decide nimic în această perioadă a sezonului vizavi de lupta pentru câștigarea titlului, dar este clar oricum că orice punct contează foarte mult, întrucât clasamentul este încă foarte strâns în partea lui superioară.

ADVERTISEMENT

Nu în ultimul rând, în Champions League echipa lui Cristi Chivu se află în acest moment pe locul 15, de play-off, cu 6 puncte după primele 4 meciuri. Campioana Italiei poate forța în cele 4 runde rămase de disputat din faza principală, două până la sfârșitul anului și două în ianuarie, chiar intrarea în primele 8, adică accederea directă în optimile de finală, dar în egală măsură, bineînțeles în funcție de rezultatele obținute de acum înainte, riscă și să termine în afara Top 24, ceea ce ar însemna eliminarea extrem de prematură din competițiile continentale, adică, fără îndoială, o rușine imensă pentru un club de o asemenea talie.