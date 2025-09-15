Sport

Cristi Chivu își trece starul pe banca de rezerve după începutul slab de sezon! Schimbările românului pentru meciul Ajax – Inter

Cristi Chivu e pregătit să facă primele schimbări la nivelul echipei după ce Inter are un start foarte slab de sezon. Portarul titular va fi înlocuit.
Iulian Stoica
15.09.2025 | 10:45
Cristi Chivu, pregătit să modifice primul 11 la Inter. Sursă foto: Colaj Fanatik

Cristi Chivu a fost instalat în această vară pe banca tehnică a lui Inter, asta după a reușit să o salveze pe Parma de la retrogradare. În ciuda unui entuziasm din partea tuturor, formația din Milano nu are parte de cele mai bune rezultate, iar antrenorul român e gata să producă primele schimbări la nivelul echipei de start.

Cristi Chivu taie în carne vie după începutul slab de sezon

Juventus s-a impus în fața lui Inter în etapa a 3-a din Seria A, scor 4-3, iar Cristi Chivu a fost contestat masiv după ce nu a făcut aproape nicio schimbare la nivelul primului 11, doar Manuel Akanji fiind diferit în garnitura de start față de sezonul trecut.

Ei bine, presa italiană a transmis că antrenorul român a ajuns la o concluzie, anume că în meciul de Champions League cu Ajax va fi folosit Josep Martinez între buturi, ci nu titularul Jan Sommer.

„Zidul ierarhiilor imuabile s-a prăbușit pe Stadion, în minutul 91 al meciului Juventus-Inter. Șutul imposibil al eroului accidental, Adzic, îl va costa scump pe Sommer, deja vinovat că a încasat torpila lui Yildiz fără să opună rezistență.

Cristian Chivu a discutat subiectul cu stafful de la Appiano și pare înclinat să facă o schimbare deja la Amsterdam. Împotriva lui Ajax, echipă foarte dragă antrenorului datorită celor patru ani de succes petrecuți la nivel de tineret, ar trebui să joace Josep Martinez, portarul spaniol care nu a mai evoluat din 11 mai, adică din meciul de campionat câștigat în deplasare cu Torino”, dezvăluie Gazzetta dello Sport.

Jan Sommer, în ultimul an de contract la Inter

Această decizie vine în contextul în care Jan Sommer se află în ultimul an de contract la Inter, iar Cristi Chivu vrea să îi ofere un vot de încredere și mult mai tânărului portar spaniol Josep Martinez.

„Într-o echipă care a încasat șase goluri în ultimele două meciuri, certificând cel mai slab start din ultimii 14 ani, el ar putea răsturna emoțiile negative. Uneori, e suficient să amesteci ingredientele potrivite pentru a obține aroma ideală. Doar că acest lucru nu se întâmplase încă la Inter. Niciodată, cu Inzaghi pe bancă, Martinez nu fusese preferat concurentului său din motive strict tehnice. A jucat doar din cauza accidentărilor, a rotației prestabilite pentru meciurile din Coppa Italia sau în câteva partide de campionat când gândurile celor de la Inter erau deja îndreptate spre finala de la München.

O umbră de îndoială curioasă, având în vedere că clubul plătise 13,5 milioane de euro plus bonusuri pentru a-l aduce pe Martinez de la Genoa. Cu spaniolul, însă, Inzaghi a pierdut doar unul din zece meciuri – dureroasa manșă secundă a semifinalei contra Milanului (0-3). Sunt cifre care par să ofere suficientă încredere pentru a îndrăzni o schimbare. Semnalul nu este unul ireversibil, dar este unul semnificativ: Inter lucrează atât pentru prezent, cât și pentru viitor, într-o tranziție la fel de complexă pe cât este de necesară”, a adăugat Gazzetta.

Tags:
