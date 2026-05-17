Cristi Chivu l-a înțepat pe Simone Inzaghi după ce a primit trofeul de campion cu Inter: „N-a fost ușor să îndreptăm ce s-a greșit anul trecut”

Cristi Chivu și-a dus misiunea la bun sfârșit. La finalul meciului cu Verona, antrenorul român și Inter au primit trofeul și medaliile de campionim iar tehnicianul s-a dezlănțuit la declarații
Cristian Măciucă
17.05.2026 | 20:29
Cristi Chivu (45 de ani) și Inter au primit trofeul și medaliile de campioni la finalul meciului cu Verona, încheiat la egalitate, scor 1-1. Din mijlocul sărbătorii, antrenorul român a tras concluziile după acest sezon în care echipa sa a reușit eventul în Italia.

Cristi Chivu a avut un prim sezon de vis pe banca lui Inter. Într-o singură săptămână, tehnicianul român a cucerit atât titlul, cât și Cupa Italiei. Campioană matematic după 2-0 cu Parma, gruparea de pe „Giuseppe Meazza” a primit trofeul și medaliile la finalul întâlnirii cu Verona din penultima etapă a Serie A.

Chivu a oferit câteva declarații și a amintit de sezonul catastrofal pe care Inter l-a avut în stagiunea precedentă. Cu Simone Inzaghi la timonă, „nerazzurri” au pierdut, într-o singură săptămână, atât titlul, cât și finala Champions League. „Întotdeauna încerc să le insuflu ambiție și entuziasm jucătorilor. Cele două pe care le-am câștigat sunt rezultatul unei echipe care a muncit din greu și care a depus efort pentru a le obține. Nu a fost ușor să îndreptăm ce s-a greșit anul trecut…”, a declarat Cristi Chivu, după Inter – Verona 1-1.

Ce va face Inter la meciul cu Bologna, ultimul din Serie A

În acest sezon, Inter va mai disputa un singur meci, duminică, 24 mai, ora 16:00, în deplasarea de la Bologna. Cristi Chivu va aborda acea partidă cu cu rezervele și juniorii. Conform DAZN Italia, citat pe X de jurnalistul Daniele Mari, jucătorii de la Inter care vor merge la Cupa Mondială vor primi vacanță mai devreme, marți, pe 19 mai.

Prin urmare, campioana Italiei va juca meciul din ultima etapă cu cei care nu vor participa la turneul final din SUA, Mexic și Canada, precum și cu mai mulți juniori. Decizia îi aparține în totalitate lui Chivu, care, de-a lungul sezonului, a oferit foarte multe libere, atât pentru a întări relația cu fotbaliștii, dar mai ales pentru că a considerat că aceștia merită.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
