Cristi Chivu la momentul adevărului! Cum și-a explicat criza de nervi: „Jucătorii sunt copiii mei! Dragostea mea nu se schimbă”

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Cristi Chivu (45 de ani) a fost întrebat direct de către jurnaliștii italieni de miercuri seară din Champions League în legătură cu Iar antrenorul român nu a evitat deloc subiect. Ba chiar din contră.

Cum a comentat Cristi Chivu criza de nervi de la meciul cu Bologna

Chivu a recunoscut că are uneori momente în care se enervează destul de tare și se comportă în consecință. Pe de altă parte însă, a ținut să sublinieze în acest context că este de fapt vorba despre un soi de atitudine avută în general de un părinte vizavi de copiii săi. „Șahtior este o echipă puternică. Au ritm, intensitate, calitate și un antrenor care îi pune bine pe teren. Aceste meciuri nu sunt niciodată ușoare, trebuie să fim noi înșine. Ridic vocea, râd, glumesc, mă enervez, dar aceleași lucruri le fac și cu copiii mei. Jucătorii mei sunt ca fiii mei. Dragostea mea nu se schimbă niciodată.

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(n.r. Dacă a greșit când a vorbit despre câștigarea Champions League) Voi răspunde din politețe. Nu am spus că trebuie să o câștigăm, ci că este un vis. În orice caz, trebuie să ne gândim doar la ziua de mâine. (n.r. Despre multele goluri primite de Inter în prima repriză) Trebuie să analizez motivele în profunzime și găsesc o mie de motive despre care nu vreau să vorbesc. Dar îmi asum responsabilitatea. Eu sunt cel de vină și pe bună dreptate.

Ei știu ce să facă pentru a reacționa la adversitate. Nu suntem perfecți ca echipă, nici individual. Avem și probleme, lucruri care afectează cursul unui meci, dar mă interesează ca grupul să facă tot ce poate pentru a obține rezultate bune. Nu sunt perfecți și nici nu vrem să fim prezentați ca fiind perfecți, dar nici nu vreau să văd Inter pierzând, iar înfrângerea să fie prezentată ca o tragedie națională”, a declarat Cristi Chivu, printre altele, la conferința de presă, citat de

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Cu aceeași ocazie, tocmai legat de ceea ce a spus și Cristi Chivu, respectiv că la Inter există în prezent o familie extrem de unită, tânărul fundaș central a explicat cum a fost ajutat recent de către club, dar și de către antrenor, să treacă peste forma sportivă slabă arătată la un moment dat: „Nimeni nu mă aplaudase vreodată, nici măcar înainte de ce s-a întâmplat. Susținerea face parte din sport și asta e în regulă. Am avut clubul și antrenorul în spatele meu. Nu am simțit acea perioadă atât de întunecată pe cât a fost. Nu a murit nimeni, pentru mine a fost doar o perioadă întunecată din punct de vedere sportiv, dar datorită celor care au fost acolo pentru mine am mers mai departe”.