Cristi Chivu, lăudat de un fost câștigător al Balonului de Aur înainte de Milan – Inter: „Tot timpul a fost un om inteligent”

, în cea mai așteptată confruntare a rundei cu numărul #28 din Serie A. Andriy Shevchenko, fost câștigător al Balonului de Aur în perioada în care îmbraca tricoul „rossonerilor”, a prefațat marele derby de astăzi și a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu.

Cristi Chivu, lăudat de Shevchenko înainte de Milan – Inter

Shevchenko și-a început discursul afirmând că „nerazzurrii” sunt favoriți la câștigarea titlului, dar a mai precizat că avansul de 10 puncte pe care îl au în fruntea clasamentului în momentul de față nu le garantează „scudetto”-ul, iar în cazul în care Milan se va impune diseară, cursa pentru campionat va fi redeschisă.

Ulterior, ucraineanul în vârstă de 49 de ani a folosit numai termeni laudativi la adresa lui Inter. Atât pentru jucători, cât și pentru Cristi Chivu: „Este cea mai bună echipă din Serie A. În lotul lui Inter se regăsesc foarte mulți fotbaliști de top, iar Chivu pregătește meciurile într-un mod inteligent. Tot timpul a fost așa, inclusiv în perioada în care era jucător. Este foarte creativ și cred că va ajunge un mare antrenor. Se vede că este respectat de fotbaliștii săi, modul în care joacă echipa sugerează acest lucru. Inter practică un fotbal frumos”.

Mai apoi, Shevchenko a vorbit și despre Milan și Allegri, numindu-l pe tehnicianul „rossonerilor” o „garanție”. Fostul Balon de Aur este de părere că omologul lui din această seară a transformat echipa într-un grup extrem de puternic, mult mai competitiv decât în stagiunea precedentă, iar acest lucru se datorează experienței sale.

Andriy Shevchenko, unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria lui Milan

Shevchenko este considerat cel mai mare fotbalist ucrainean din toate timpurile. Acest lucru se datorează numeroaselor performanțe pe care acesta le-a reușit de-a lungul carierei sale, atât pentru echipele de club la care a evoluat, cât și în tricoul echipei naționale.

El a jucat la Milan în două rânduri. Inițial, acesta a evoluat pe San Siro din 1999 până în 2006, iar apoi s-a întors în curtea „rossonerilor” odată cu startul stagiunii 2008/2009, sub formă de împrumut de la Chelsea. Prima experiență a fost însă cea cu adevărat specială. Atunci, Shevchenko a cunoscut succesul la cel mai înalt nivel, câștigând atât Liga Campionilor (sezonul 2002/2003), titlul de campion în Serie A (2003/2004), cât și Balonul de Aur (2004), cel mai prestigios trofeu individual în lumea sportului-rege.

La echipa națională, ucraineanul a strâns 111 meciuri și a marcat 48 de goluri, fiind cel mai mare marcator din istoria țării sale. De asemenea, acesta a fost prezent la două turnee finale de Campionat European (2008, 2012), dar și la o Cupă Mondială (2006).