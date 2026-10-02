Sport

Cristi Chivu, lăudat de un fost coleg de la Inter: Ce îl recomandă pe banca ”nerazzurrilor”

Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a fost lăudat de un fost coechipier. Acesta a descoperit și principala problemă a ”nerazzurrilor”.
Gabriel Neagu
02.10.2026 | 15:23
Cristi Chivu laudat de un fost coleg de la Inter Ce il recomanda pe banca nerazzurrilor
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Cristian Chivu a fost lăudat de Marco Materazzi. sursa foto: colaj fanatik / hepta
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Cristi Chivu a preluat banca tehnică a lui Inter în vara anului 2025, după ce Antonio Conte a pierdut finala Ligii Campionilor și titlul în Serie A într-o singură săptămână. Românul, venit după ce a salvat spectaculos de la retrogradare pe Parma, a revitalizat echipa și a reușit eventul în Italia.

Marco Materazzi a avut cuvinte de laudă la adresa lui Chivu

Marco Materazzi, fostul coleg al lui Chivu de la Inter, din perioada 2007-2011, a acceptat invitația jurnaliștilor italieni de a discuta despre ”nerazzurri”. Întrebat despre evoluția echipei, fostul campion mondial a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Chivu.

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”Spun de patru sau cinci ani că Inter este cea mai puternică, deși am pierdut chiar și două scudetto. Cristian s-a descurcat bine, se vede asta în îmbrățișarea lui cu jucătorii la sfârșitul anului, se vede empatia și inteligența lui”, a spus Marco Materazzi, potrivit tuttomercatoweb.

Fostul fundaș a reamintit atitudinea sceptică a fanilor când Chivu a fost instalat pe banca lui Inter. Materazzi a avut încredere în aptitudinile românului, încă de la începutul mandatului său.

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”Anul trecut, mulți aveau îndoieli cu privire la Chivu. Am spus că a fost bine să avem Campionatul Mondial al Cluburilor pentru a șterge imediat finala Ligii Campionilor din mintea jucătorilor”, a declarat fostul campion mondial, conform sursei menționate.

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Materazzi a descoperit problema lui Inter

Inter are probleme serioase în defensivă, primind 8 goluri în 5 partide disputate în acest sezon de Serie A. De altfel, ”nerazzurri” nu au primit gol doar într-un meci, contra lui Cagliari, în etapa 2, 1-0.

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Problemele au fost sesizate și de Marco Materazzi, dar și puterea echipei de a reveni pe tabelă de la diferența de 2 goluri. Fostul fundaș are încredere că Inter poate redresa această problemă.

”Trebuie să intrăm mereu pe teren concentrați. Când ești condus cu două goluri, revii; s-a întâmplat deja de două ori. Dar acum e suficient. Să sperăm că le vom câștiga pe toate și vom primi mai puține”, a spus Marco Materazzi.

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Inter va reveni în competițiile oficiale pe 10 octombrie. Atunci, trupa lui Cristi Chivu va primi vizita Parmei, pe ”Giuseppe Meazza”, de la ora 19:00, în etapa 6 din Serie A.

Cristi Chivu a doborât recordul lui Mourinho

Românul a bătut un record incredibil în această toamnă. Cristi Chivu a devenit antrenorul lui Inter care a obținut 100 de puncte în cel mai mic număr de meciuri disputat în Serie A. Performanța tehnicianului a depășit cifrele lui Jose Mourinho, obținute chiar cu român în teren.

Cristian Chivu a avut nevoie de numai 43 de meciuri pentru a atinge borna de 100 de puncte, în timp ce ”The Special One” a fost nevoit să dispute 2 partide în plus. Acesta este bilanțul românului pe banca lui Inter, în Serie A:

  • 31 de victorii (93 de puncte)
  • 7 remize (7 puncte)
  • 5 înfrângeri (0 puncte)
  • 100 de puncte în total
  • 2,33 puncte per meci

Clasamentul primilor 5 este completat de alte nume legendare din istoria clubului de pe ”Giuseppe Meazza”. Antonio Conte a avut nevoie de 47 de meciuri, în timp ce Simone Inzaghi a atins borna de 100 de puncte după 48 de partide. Actualul selecționer al Italiei, Roberto Mancini, a pregătit pe Inter în perioada 2004-2008. El a strâns 100 de puncte în Serie A după 52 de meciuri.

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