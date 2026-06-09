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Viitorul selecționer al Italiei l-a lăudat la scenă deschisă pe Cristi Chivu: „Îl cunosc foarte bine. Se pricepe la fotbal”

Cine este antrenorul care l-a lăudat pe Cristi Chivu. Ar urma să preia naționala de fotbal a Italiei după ratarea calificării la Campionatul Mondial 2026.
Mihai Dragomir
09.06.2026 | 09:15
Viitorul selectioner al Italiei la laudat la scena deschisa pe Cristi Chivu Il cunosc foarte bine Se pricepe la fotbal
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Cristi Chivu, lăudat de fostul său antrenor de la Inter. Sursa Foto: Hepta.
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Cristi Chivu a scris istorie în primul său sezon ca antrenor principal la Inter. Antrenorul român a reușit să învingă orice dubiu existent la început de sezon legat de viitorul său la echipă. Performanțele atinse i-au adus multe laude, iar, recent, unul dintre foștii săi tehnicieni a avut doar cuvinte mari la adresa lui.

Cristi Chivu, lăudat de Roberto Mancini, viitorul selecționer al naționalei Italiei

După ce a reușit să o salveze de la retrogradare pe Parma, Cristi Chivu a progresat enorm, ajungând să realizeze eventul cu Inter. Roberto Mancini, antrenorul învins la început de an de către Cosmin Contra, l-a lăudat pe fostul său elev din perioada petrecută la „Nerazzurri”, spunând cât de bun și priceput a fost românul în ceea ce a făcut.

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„Da, îl cunosc foarte bine. L-am transferat la Inter de la AS Roma. E un tip bun, se pricepe la fotbal, e foarte politicos. S-a descurcat bine și la Parma. Dar la Inter a fost extraordinar. Inter are o echipă puternică, dar el a fost bun. Empatia este esențială într-o echipă”, a declarat antrenorul Roberto Mancini, potrivit Tuttomercatoweb.

Celebrul jurnalist italian Nicolo Schira a dezvăluit că Roberto Mancini va fi noul selecționer al naționalei de fotbal a Italiei după plecarea lui Gennaro Gattusso în urma ratării CM 2026. În prezent, Mancini este antrenor la Al-Sadd, în Qatar, cu care mai are contract până în iunie 2028. Federația Italiană de Fotbal i-ar fi pregătit lui Mancini un salariu de 2.000.000 de euro pe sezon, cu un contract până în 2030.

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Ce le-a spus Cristi Chivu italienilor despre copilăria lui

Ultimul interviu acordat de tehnicianul român a fost pentru publicația Corriere della Sera. Cristi Chivu le-a vorbit italienilor despre trecutul în comunismul din România, punctând câteva aspecte și despre copilăria lui. „Am fost un copil fericit. Aveam puține lucruri, cele permise de regimul comunist din România. Dar am crescut cu educația primită de la părinții mei, bucurându-mă de copilărie, cu dorința de a nu pierde acea fericire.

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Aveam puțin, dar ne bucuram de tot. Eram pasionat de fotbal, pentru că tatăl meu fusese jucător. La acea vreme, antrena o echipă de amatori. Când eram mic, eram fericit și nerăbdător să descopăr ce avea să-mi ofere lumea”, a spus, printre altele, Cristi Chivu conform sursei precizate.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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