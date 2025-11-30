Cristi Chivu le-a închis gura contestatarilor după Pisa – Inter 0-2: „Știu cine sunt și ce pot oferi acestui club”. Antrenorul român a lămurit relația cu Lautaro Martinez

ADVERTISEMENT

Inter a trecut peste eșecurile cu AC Milan (0-1) și Atletico Madrid (1-2) și a obținut un succes important, 2-0 pe terenul celor de la Pisa. Lautaro Martinez a fost eroul partidei, marcând ambele goluri în repriza secundă. Cristi Chivu a reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Cristi Chivu după Pisa – Inter 0-2

Inter nu a avut o misiune ușoară pe terenul echipei lui Marius Marin, Pisa, grupare care avea o serie de 6 partide la rând fără eșec înainte de meciul contra „nerazzurrilor”. Ambele formații au avut ocazii mari în prima parte, însă nu au reușit să înscrie, duelul fiind decis în repriza secundă, când Lautaro Martinez a marcat de două ori, în minutele 69 și 83.

ADVERTISEMENT

„Mi-a plăcut dorința jucătorilor de a reacționa. Nu a fost ușor astăzi, Pisa nu mai primise gol acasă din septembrie și nu mai pierduse de 6 meciuri. Știam riscurile. Am arătat răbdare și maturitate. Demonstrăm în fiecare zi că suntem dispuși să muncim pentru a avea un sezon bun”, a afirmat Cristi Chivu pentru DAZN, citat de .

Cristi Chivu, dezvăluiri despre relația sa cu Lautaro Martinez

, însă tehnicianul român a confirmat că are o relație foarte bună cu elevul său. „Știm cât de importanți sunt jucătorii, în special Lautaro. Noi nu avem dubii în legătură cu Lautaro, știm cât de mult muncește și cât de mult îi pasă. Schimbările modifică multe lucruri, dar un antrenor nu este mai bun sau mai rău la aceste lucruri, el încearcă să ajute echipa, să aducă o energie.

ADVERTISEMENT

Îl îmbrățișez pe Lautaro în fiecare zi, doar că nu e cineva acolo să filmeze. Vorbim, nu e nimic nou. Mă bucur pentru el, atacanții trăiesc pentru goluri și el, care tot timpul vrea să fie decisiv și este un învingător, vrea să ajute echipa. Sunt fericit pentru el și pentru grup”, a declarat antrenorul român.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a răspuns criticilor după Pisa – Inter 0-2

, cu AC Milan și Atletico Madrid, însă fanii sunt în continuare de partea antrenorului român, aspect pe care l-au demonstrat și după . „Știu cine sunt, știu ce pot oferi acestui club.

Am dăruirea și pasiunea pentru a antrena la Inter, unde am petrecut foarte mulți ani, onoarea de a fi antrenorul echipei mă flatează și sunt conștient de responsabilitatea pe care o am față de club și de fani. Echipa face tot ce poate pentru a onora tricoul ‘nerazzurro’ ”, a spus Cristi Chivu.