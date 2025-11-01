Sport

Cristi Chivu, lovitură de proporții! Inter l-ar putea lua gratis pe jucătorul de 50 milioane de euro

Cristi Chivu este aproape să dea o lovitură de proporții. Conducerea Interului urmărește atent un jucător cotat la 50 de milioane de euro și are șanse să îl aducă gratis.
Iulian Stoica
01.11.2025 | 09:32
Cristi Chivu lovitura de proportii Inter lar putea lua gratis pe jucatorul de 50 milioane de euro
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu, aproape de un transfer de proporții la Inter. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

După un început ezitant, Cristi Chivu a reușit să câștige încrederea conducerii după rezultatele obținute. Cum iarna se apropie, Inter deja își face planuri pentru transferuri, iar un jucător de clasă mondială ar putea ajunge la formația din Milano.

Marc Guehi, principala țintă a lui Inter în mercato de iarnă

Inter a reușit performanțe impresionante în ultimele sezoane, clubul din Milano ajungând de două ori în finala UEFA Champions League. Ei bine, reușitele au venit cu același nucleu de jucători, însă acum lotul este puțin îmbătrânit.

ADVERTISEMENT

În consecință, contractele lui Stefan de Vrij (33 de ani) și Francesco Acerbi (37 de ani) sunt scadente la finalul sezonului în curs. Totodată, Matteo Darmian, care va împlini 36 de ani în decembrie, va putea semna cu orice echipă din luna ianuarie.

Cum defensiva nerazzurrilor va cunoaște schimbări majore în următorul sezon, șefii clubului ar dori să îi aducă lui Cristi Chivu un fundaș central de clasă. Principalul candidat este Marc Guehi (25 de ani).

ADVERTISEMENT
Ce-a căutat directorul CIA la Bruxelles. Mesajul șefului spionilor americani pentru europeni
Digi24.ro
Ce-a căutat directorul CIA la Bruxelles. Mesajul șefului spionilor americani pentru europeni

Fundașul central al lui Crystal Palace va rămâne fără contract în vara anului viitor, iar Inter dorește să îl aducă din postura de jucător liber de contract. Totuși formația pregătită de Cristi Chivu are o concurență serioasă pentru semnătura lui Guehi, jucătorul fiind curtat și de echipe precum Barcelona, Bayern Munchen sau Liverpool, așa cum notează Gazzetta dello Sport.

ADVERTISEMENT
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului
Digisport.ro
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului

Marc Guehi, cotat la 50 de milioane de euro

Marc Guehi este unul dintre cei mai interesanți fundași din Premier League. Internaționalul englez a acumulat deja 5 sezoane la nivelul primei ligi, iar cota sa este de 50 de milioane de euro.

Deși Crystal Palace este clubul care l-a „lansat în fotbalul mare”, Marc Guehi pare pregătit să accepte o nouă aventură europeană, iar din acest motiv refuză să semneze prelungirea contractului.

ADVERTISEMENT
  • 50 de milioane de euro este cota fundașului
  • 26 de selecții și un gol a adunat Marc Guehi pentru naționala Angliei
Ea este românca despre care americanii spun că merită să apară într-un film...
Fanatik
Ea este românca despre care americanii spun că merită să apară într-un film spectaculos pe Netflix. „A fost un fenomen în adolescență”
Alex Dobre, atacantul Rapidului, a dat mesaj în direct după ce a văzut...
Fanatik
Alex Dobre, atacantul Rapidului, a dat mesaj în direct după ce a văzut ce a postat Gabi Safta despre el
Cine este milionara care i-a oferit o nouă șansă Simonei Halep. Se vorbește...
Fanatik
Cine este milionara care i-a oferit o nouă șansă Simonei Halep. Se vorbește în toată lumea tenisului despre asta
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
IREAL! Fostul jucător de la Dinamo, derapaj grosolan la adresa lui Nicușor Dan
iamsport.ro
IREAL! Fostul jucător de la Dinamo, derapaj grosolan la adresa lui Nicușor Dan
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!