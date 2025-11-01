Cristi Chivu, lovitură de proporții! Inter l-ar putea lua gratis pe jucătorul de 50 milioane de euro

ADVERTISEMENT

După un început ezitant, Cristi Chivu a reușit să câștige încrederea conducerii după rezultatele obținute. Cum iarna se apropie, Inter deja își face planuri pentru transferuri, iar un jucător de clasă mondială ar putea ajunge la formația din Milano.

Marc Guehi, principala țintă a lui Inter în mercato de iarnă

Inter a reușit performanțe impresionante în ultimele sezoane, clubul din Milano ajungând de două ori în finala UEFA Champions League. Ei bine, reușitele au venit cu același nucleu de jucători, însă acum lotul este puțin îmbătrânit.

În consecință, contractele lui Stefan de Vrij (33 de ani) și Francesco Acerbi (37 de ani) sunt scadente la finalul sezonului în curs. Totodată, Matteo Darmian, care va împlini 36 de ani în decembrie, va putea semna cu orice echipă din luna ianuarie.

Cum , șefii clubului ar dori să îi aducă lui . Principalul candidat este Marc Guehi (25 de ani).

Fundașul central al lui Crystal Palace va rămâne fără contract în vara anului viitor, iar Inter dorește să îl aducă din postura de jucător liber de contract. Totuși formația pregătită de Cristi Chivu are o concurență serioasă pentru semnătura lui Guehi, jucătorul fiind curtat și de echipe precum Barcelona, Bayern Munchen sau Liverpool, așa cum notează .

Marc Guehi, cotat la 50 de milioane de euro

Marc Guehi este unul dintre cei mai interesanți fundași din Premier League. Internaționalul englez a acumulat deja 5 sezoane la nivelul primei ligi, iar cota sa este de 50 de milioane de euro.

Deși Crystal Palace este clubul care l-a „lansat în fotbalul mare”, Marc Guehi pare pregătit să accepte o nouă aventură europeană, iar din acest motiv refuză să semneze prelungirea contractului.

