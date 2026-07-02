Cristi Chivu, lovitură dură primită de la Chelsea! Schimbare spectaculoasă în mercato

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Chelsea a confirmat oficial transferul lui Marco Palestra (21 de ani) de la Atalanta. Fotbalistul s-a aflat în negocieri și cu Inter, însă gruparea din Premier League i-a oferit un salariu mult mai mare și a plusat și la suma de transfer plătită clubului din Bergamo. Palestra, care a debutat în acest an la naționala Italiei, a semnat un contract până în 2033.

Chelsea l-a transferat pe Marco Palestra, fotbalistul dorit de Cristi Chivu la Inter

Chelsea a făcut anunțul oficial cu privire la transferul lui Marco Palestra. Polivalentul fotbalist, care poate evolua în ambele benzi ale defensivei, dar și într-un rol mai avansat, a ales să semneze cu gruparea londoneză, deși a negociat și cu Inter, gruparea antrenată de Cristi Chivu. „Chelsea este încântată să anunțe transferul internaționalului italian Marco Palestra de la clubul din Serie A, Atalanta.

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Jucătorul în vârstă de 21 de ani a semnat un contract până în 2033 și li se va alătura noilor săi coechipieri în presezon, sub conducerea lui Xabi Alonso”, au anunțat cei de la Chelsea pe . Conform , Atalanta era pregătită să accepte oferta lui Inter, 45 de milioane de euro plus alte 5 milioane în diverse bonusuri, iar „nerazzurii” îi oferiseră fotbalistului un salariu de 2.5 milioane de euro pe an.

Mai apoi însă, , l-a cerut în mod special pe Palestra, iar englezii i-au oferit fundașului un salariu de 5 sau 6 milioane de euro și au mărit și suma de transfer, care a ajuns la 55 de milioane de euro cu tot cu bonusuri. Astfel, Chelsea a ajuns la un acord atât cu Atalanta, cât și cu jucătorul.

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Cine este Marco Palestra. Ce a declarat italianul după ce a semnat cu Chelsea

Marco Palestra s-a născut pe 3 martie 2005 la Buccinasco, o comună aflată la doar 7 kilometri de Milano, și a evoluat timp de un an (2014 – 2015) în academia lui Inter, grupare care l-a dorit în această vară. Acesta și-a continuat junioratul la Atalanta și a debutat la nivel de seniori pentru „La Dea”. În sezonul recent încheiat, Palestra a evoluat sub formă de împrumut la Cagliari, fiind o adevărată revelație.

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Prestațiile din Serie A i-au adus debutul la echipa națională, acesta evoluând în cele două meciuri de baraj disputate în martie de „Squadra Azzurra”, care a ratat calificarea la Cupa Mondială. La bază, acesta este fundaș dreapta, iar sub comanda lui Cristi Chivu la Inter ar fi jucat în acest rol, înlocuindu-l pe . La Chelsea, italianul are șanse mai mari să joace în banda stângă, unde Xabi Alonso are doar o singură alternativă, Jorrel Hato, după ce .

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„Multe lucruri m-au convins să semnez cu Chelsea, unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Sunt foarte entuziasmat să încep. Am simțit energia încă din prima zi în care Chelsea m-a vrut. Abia aștept să încep, să-i văd pe toți fanii, pe coechipieri și pe antrenor. Avem atât de mulți jucători talentați aici, o echipă foarte puternică și un antrenor precum Xabi. Mi-a vorbit despre cum vrea să jucăm, ceea ce este emoționant, și abia așteptăm să concurăm în Premier League”, a spus Palestra pentru site-ul oficial al lui Chelsea după oficializarea transferului.