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Yan Sommer, gafă uriașă! Fostul jucător al lui Cristi Chivu s-a făcut de râs. Video

Yan Sommer, fostul portar al lui Cristi Chivu de la Internazionale Milano, a comis o eroare fantastică. Cum a comis-o elvețianul care acum joacă la Club Brugge
Cristian Măciucă
14.09.2026 | 10:05
Yan Sommer gafa uriasa Fostul jucator al lui Cristi Chivu sa facut de ras Video
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Yan Sommer, gafă uriașă! Fostul jucător al lui Cristi Chivu s-a făcut de râs. FOTO: Fanatik
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Club Brugge a învins-o cu 3-1 pe Antwerp în etapa a 6-a din prima ligă belgiană, dar Yan Sommer (37 de ani) s-a făcut de râs. Chiar dacă echipa sa a câștigat meciul, fostul portar al lui Cristi Chivu, de la Inter, a comis câteva erori de-a dreptul copilărești.

Yan Sommer, fostul portar de la Inter, gafă de proporții

După ce Josep Martinez l-a „îngropat” pe Cristi Chivu în Real Madrid – Inter 2-1, din prima etapă a „fazei Ligii” UEFA Champions League, a venit rândul fostului goalkeeper al „nerazzurrilor” să o comită. Este vorba despre Yan Sommer, elvețianul, care, începând cu acest sezon, apără poarta campioanei Belgiei, Club Brugge.

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Echipa sa a câștigat pe teren propriu, scor 3-1, cu Antwerp, dar Sommer s-a făcut de râs. Renumit pentru jocul bun de picior, portarul din „Țara Cantoanelor” nu și-a respectat statutul la partida din etapa a 6-a a Jupiler Pro League. Mai întâi, la finalu primului sfert de oră, când tabela arăta 1-0 pentru gazde, Sommer a vrut să paseze unui coechipier, dar mingea a fost interceptată de un adversar.

Din fericire, balonul care a ajuns la atacantul lui Antwerp, nu a fost șutat cu cea mai bună precizie, astfel că Yan Sommer a reușit să se redreseze și să evite golul. Câteva minute mai târziu, elvețianul a comis-o, din nou, și, de aceată dată, le-a permis oaspeților să restabilească egalitatea. Nozawa, goalkeeperul lui Antwerp, a degajat puternic, iar mingea a ajuns aproape de careul lui Brugge. Sommer a ieșit să degajeze, dar a luftat rușinos, iar mingea a fost preluată de Snayder Porozo, care a trimis în plasa porții goale.

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Din fericire pentru Club Brugge, la final, gafa lui Sommer nu a contat deloc. Campioana Belgiei s-a impus cu 3-1 grație golurilor marcate de
Vetlesen (13-pen), 50 și Virgili (78), în timp ce pentru Antwerp a punctat Porozo (19). Ca urmare a acestui succes, Club Brugge este pe locul 3 în Jupiler Pro League, cu 15 puncte, cu unul mai puțin decât echipa lui Darius Olaru,  Royale Union SG, care e lider în Belgia.

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Yan Sommer a jucat trei ani la Inter

Yan Sommer a fost om de bază la Internazionale Milano, formație pentru care a evoluat până în vara lui 2026, când a fost cedat gratis la Club Brugge. El a ajuns pe „Giuseppe Meazza” în anul 2023, când Inter a plătit 6,9 milioane de euro pentru a îl lua de la Bayern Munchen. A bifat 139 de prezențe în tricoul „nerazzurrilor”, cu care a cucerit două titluri, o Cupă și o Supercupă a Italiei.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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