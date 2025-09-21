Cristi Chivu, luat la întrebări de fostul coleg de la Inter. Moment care a făcut deliciul telespectatorilor: „Te-ai făcut jurnalist?”

În direct la Sky Sport, în timpul unui flash-interviu acordat după victoria contra lui Ajax, Goran Pandev, de asemenea fost fotbalist la echipa din Milano, aflat atunci în studio, a dorit la un moment dat să îi adreseze o întrebare fostului căpitan al naționalei României.

Nord-macedoneanul a dorit să afle de la Chivu ce l-a determinat să apeleze și el la sistemul de joc de tip 3-5-2, folosit în mod tradițional de Simone Inzaghi la Inter, dar despre care s-a tot spus în ultima perioadă în Italia că ar urma să fie schimbat de către tehnicianul român.

și în primă fază a glumit pe seama acestei întrebări. „Te-ai făcut jurnalist?”, l-a întrebat el pe Pandev cu zâmbetul pe buze, stârnind amuzament și din partea celorlalți oameni prezenți în studio-ul emisiunii respective, secvența fiind prezentată de Ulterior, antrenorul Interului și-a început răspunsul la acea întrebare, venind cu mai multe lămuriri la problema ridicată de Goran Pandev.

Chivu și Pandev au intrat în istoria Interului în 2010 sub comanda lui Mourinho

Cei doi au fost coechipieri la Inter și au făcut ambii parte din echipa antrenată de care în 2010 a reușit să cucerească tripla campionat – cupă – Champions League, performanță în continuare unică în istoria fotbalului italian. Atunci, echipa din Milano s-a impus în ultimul act al celei mai importante competiții continentale la nivel de cluburi cu scorul de 2-0 pe „Santiago Bernabeu” în fața lui Bayern Munchen, grație dublei semnate de argentinianul Diego Milito.

Chivu a fost titular în acel meci. El a evoluat pe poziția de fundaș stânga și a avut sarcina, destul de ingrată, de a-l marca pe Arjen Robben, aflat în formă de excepție în perioada respectivă, de care s-a achitat totuși foarte bine în cele din urmă per total, până în momentul în care a fost schimbat de Mourinho, având un cartonaș galben. De asemenea, și Pandev a început atunci meciul pe teren și a fost înlocuit pe parcurs.