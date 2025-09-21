Sport

Cristi Chivu, luat la întrebări de fostul coleg de la Inter. Moment care a făcut deliciul telespectatorilor: „Te-ai făcut jurnalist?”

Cristi Chivu s-a aflat în centrul unui moment care a făcut deliciul telespectatorilor la finalul meciului câștigat de Inter la Amsterdam în Champions League
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.09.2025 | 10:51
Cristi Chivu luat la intrebari de fostul coleg de la Inter Moment care a facut deliciul telespectatorilor Teai facut jurnalist
Cristi Chivu după meciul de la Amsterdam. Foto: captură Sky Sport

În direct la Sky Sport, în timpul unui flash-interviu acordat după victoria contra lui Ajax, Goran Pandev, de asemenea fost fotbalist la echipa din Milano, aflat atunci în studio, a dorit la un moment dat să îi adreseze o întrebare fostului căpitan al naționalei României.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu, replică savuroasă la întrebarea lui Goran Pandev de la finalul meciului Ajax – Inter 0-2: „Te-ai făcut jurnalist?”

Nord-macedoneanul a dorit să afle de la Chivu ce l-a determinat să apeleze și el la sistemul de joc de tip 3-5-2, folosit în mod tradițional de Simone Inzaghi la Inter, dar despre care s-a tot spus în ultima perioadă în Italia că ar urma să fie schimbat de către tehnicianul român.

Chivu a părut foarte degajat în momentele respective și în primă fază a glumit pe seama acestei întrebări. „Te-ai făcut jurnalist?”, l-a întrebat el pe Pandev cu zâmbetul pe buze, stârnind amuzament și din partea celorlalți oameni prezenți în studio-ul emisiunii respective, secvența fiind prezentată de Gazzetta dello Sport. Ulterior, antrenorul Interului și-a început răspunsul la acea întrebare, venind cu mai multe lămuriri la problema ridicată de Goran Pandev.

ADVERTISEMENT

Chivu și Pandev au intrat în istoria Interului în 2010 sub comanda lui Mourinho

Cei doi au fost coechipieri la Inter și au făcut ambii parte din echipa antrenată de Jose Mourinho care în 2010 a reușit să cucerească tripla campionat – cupă – Champions League, performanță în continuare unică în istoria fotbalului italian. Atunci, echipa din Milano s-a impus în ultimul act al celei mai importante competiții continentale la nivel de cluburi cu scorul de 2-0 pe „Santiago Bernabeu” în fața lui Bayern Munchen, grație dublei semnate de argentinianul Diego Milito.

Chivu a fost titular în acel meci. El a evoluat pe poziția de fundaș stânga și a avut sarcina, destul de ingrată, de a-l marca pe Arjen Robben, aflat în formă de excepție în perioada respectivă, de care s-a achitat totuși foarte bine în cele din urmă per total, până în momentul în care a fost schimbat de Mourinho, având un cartonaș galben. De asemenea, și Pandev a început atunci meciul pe teren și a fost înlocuit pe parcurs.

ADVERTISEMENT
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani...
Digi24.ro
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
Louis Munteanu, pe lista unui gigant din Europa! „M-au sunat să mă întrebe...
Fanatik
Louis Munteanu, pe lista unui gigant din Europa! „M-au sunat să mă întrebe de el”
Cum se menține Mihai Stoica în formă la 60 de ani. Ce supliment...
Fanatik
Cum se menține Mihai Stoica în formă la 60 de ani. Ce supliment ia oficialul FCSB: „E singurul. Fac șase antrenamente pe săptămână”
Cristiano Ronaldo nu mai suportă criticile: „Idioți care nu știu nimic despre fotbal”
Fanatik
Cristiano Ronaldo nu mai suportă criticile: „Idioți care nu știu nimic despre fotbal”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Titi Aur, atac dur la adresa lui CTP: 'Dacă se pricepe la mașini,...
iamsport.ro
Titi Aur, atac dur la adresa lui CTP: 'Dacă se pricepe la mașini, să ne explice cum a murit Dumitru Tinu! Era ok dacă vorbea în casă cu soția, nu public'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!