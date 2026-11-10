Cristi Chivu, mărturisire emoționantă despre tatăl său la revenirea la Parma: „Și acum vorbesc cu el”

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Cristi Chivu (46 de ani) a revenit la Parma, luni, 9 noiembrie, acolo unde a antrenat înainte să o preia pe Inter. Tehnicianul român a participat la ediția cu numărul 48 a galei Premio Internazionale Sport Civilta, organizată la Teatrul Regio. Fostul căpitan al României a ținut un discurs emoționant, în care și-a amintit de tatăl său, Mircea Chivu, decedat în urmă cu aproape trei decenii.

Cristi Chivu și-a amintit cu emoție de tatăl său, Mircea Chivu

În timpul ceremoniei care a avut loc la Parma, Cristi Chivu a vorbit despre influența pe care tatăl său a avut-o asupra carierei și a vieții sale. Fostul fotbalist și antrenor , dar amintirea sa continuă să îl însoțească pe actualul tehnician al lui Inter.

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„Să mă întorc la Parma este o emoție pură pentru mine, pentru tot ceea ce am trăit împreună. A fost puțin, dar intens, și sunt fericit pentru că finalul a fost excelent. Mulțumesc Parmei, directorului Pettinà și directorului Cherubini. Am încercat să dau totul pentru a atinge obiectivul, cu profesionalism și responsabilitate. Un oraș ca Parma și o echipă ca Parma merită scene importante”, și-a început discursul Cristi Chivu, potrivit

„A fost primul meu mentor (n.r. – Mircea Chivu), mai mult decât primul meu antrenor. Persoana pe care am admirat-o încă de la început și pe care voiam să o urmez pentru parcursul său. S-a îmbolnăvit pe un teren de fotbal și a murit. A mers la stadion până în ultimul moment, chiar și în timpul chimioterapiei, cu 50 de kilograme mai slab.

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Îmi amintesc un meci cu el la marginea terenului, așezat pe un taburet pentru că nu reușea să stea în picioare”, a povestit antrenorul lui Inter. Cristi Chivu a fost întrebat dacă obișnuiește să lase o floare la mormântul tatălui său și a răspuns emoționat: „Eu și acum, la 46 de ani, vorbesc cu tatăl meu. Deși el nu mai este, continui să îi vorbesc”.

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Ce urmează pentru Chivu la Inter Milano

. Antrenorul consideră că trupa de pe „Giuseppe Meazza”, care a făcut eventul sezonul trecut, mai are loc de progres. În Serie A, după 11 etape, campioana Italiei este pe locul 2, cu 28 de puncte, cu unul mai puțin decât Lazio. În UEFA Champions League, „nerazzurrii” ocupă poziția a 15-a la finalul primelor patru etape, cu 6 puncte.

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„Această echipă poate să se îmbunătățească. Sezoanele sunt lungi, există mereu suișuri și coborâșuri și este nevoie de muncă, răbdare și sacrificii. Este nevoie de cultura de a ști să te ridici, de a ști să rămâi unit, de a avea același obiectiv și de a face totul pentru a-l atinge, conștienți de faptul că poți să și cazi, dar că devine important modul în care reacționezi”, a zis antrenorul campioanei Italiei.