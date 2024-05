Cristi Chivu, meci de infarct împotriva a trei jucători români! Unul dintre ei a marcat în ultima secundă. Video

, a avut parte de un meci nebun împotriva celor de la Hellas Verona, echipă pentru care evoluează și 3 jucători români. S-a încheiat cu scorul de 3-3.

Cine sunt cei 3 jucători români care au evoluat împotriva Interului lui Cristi Chivu

Echipa de juniori a celor de la Herras Verona, echipă aflată pe locul 9 în Primavera, are în lot nu mai puțin de 3 jucători români. Ioan Vermesan, care evoluează pe poziția de atacant, Luca Szimionas, care evoluează pe poziția de mijlocaș și Darius Bancila, care este și el tot mijlocaș, sunt cei 3 fotbaliști români din lotul echipei din Italia.

Cei trei jucători fac parte și din lotul naționalei de fotbal a României u18. Au plecat de la Ripensia Timișoara la vârsta de 16 ani, vârstă la care au semnat cu Hellas Verona.

Ioan Vermesan a fost eroul celor de la Verona, acesta marcând golul egalizator chiar la ultima fază a partidei cu Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu.

Lucas Szimionas a fost și el decisiv pentru echipa din Italia etapa trecută. Acesta a reușit să marcheze două goluri , formație aflată pe locul doi în Primavera, la 3 puncte de Inter.

Vezi mai jos golul egalizator marcat de Ioan Vermesan în meciul cu Inter Milano

Prima reacție a lui Ioan Vermesan după golul marcat împotriva lui Cristi Chivu: „Mă bucur de minutele care mi se oferă”

Ioan Vermesan, eroul lui Hellas Verona, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre viața din Italia, sentimentele de dor față de familie și despre cât de mult înseamnă golul marcat împotriva celor de la Inter.

„Când marchez este un sentiment de bucurie pe care îl descoperim rare ori in cariera noastră, este o bucurie imensă care ține înăuntru ei și antrenamente, distanța de casa, iubirea față de fotbal si responsabilitățile pe care le deții ca jucător. Când am înscris cu Inter am simțit ca toate aceste sentimente au ieșit din mine într-o bucurie foarte mare.

Din păcate, nu mi-a permis timpul să am o discuție cu mister Chivu, dar din comportamentul lui îmi pot da seama ca este un om cu caracter si mă bucur ca am reușit să fac poza cu el.

Acest sezon pentru mine este sezonul cu cele mai puține minute deoarece la Primavera li se dau minute celor de 2005 si 2004 fiind anul lor, noi cei de 2006 sau mai mici ne așteptam rândul anul viitor, dar mă bucur de minutele care mi se oferă în acest sezon. Am înscris doar doua goluri in acest sezon de Primavera”, a declarat Ioan Vermesan în exclusivitate pentru FANATIK.