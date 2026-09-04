Sport

Cristi Chivu, reacție de milioane după ce a ratat premiul de antrenorul sezonului în Serie A: ”Nu aș schimba un titlu pentru asta”

Cristi Chivu (45 de ani) a reușit eventul cu Inter, însă asta nu l-a ajutat prea mult. Pentru că românul a ratat titlul de antrenorul sezonului în Serie A.
Traian Terzian
04.09.2026 | 20:52
Cristi Chivu reactie de milioane dupa ce a ratat premiul de antrenorul sezonului in Serie A Nu as schimba un titlu pentru asta
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Cum a reacționat Cristi Chivu (45 de ani) după ce nu a primit premiul pentru antrenorul sezonului în Serie A. Sursă foto: Hepta
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Într-un eveniment organizat la Teatrul Scala din Milano, lumea fotbalului din Italia a văzut cum premiul pentru antrenorul sezonului în Serie A a mers la Cesc Fabregas. Însă, Cristi Chivu a avut o replică de milioane.

Prima reacție a lui Cristi Chivu după ce a ratat premiul de antrenorul sezonului în Serie A

Deși Cesc Fabregas nu a ezitat să-l ironizeze în duelurile avute în stagiunea trecută, Cristi Chivu a dat dovadă de fair-play și l-a felicitat pe spaniol pentru premiul primit. Dar, tehnicianul român a mărturisit că este interesat mai mult de trofeele cucerite de cât de premiile individuale.

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”Oricum aș răspunde se poate interpreta. Așa că îl voi felicita direct pe Cesc. Cred că este un antrenor grozav, ne-a arătat de ce este capabil. Știm de unde a pornit și unde a dus Como. Cred că merită acest trofeu.

Apoi, am și niște defecte de caracter care nu mă lasă niciodată să mă gândesc la ego-ul meu, așa sunt eu. Gândurile și preocupările mele sunt pentru jucătorii mei: să-i văd fericiți pe scenă, cinci dintre ei să primească premii, plus cel mai bun jucător al anului (n.r. – Federico Dimarco).

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Asta m-a umplut de mândrie, pentru că treaba mea este să mă gândesc la ei. Și apoi vreau să spun un lucru: nu aș schimba niciodată un titlu cu echipa, așa cum este titlu, pentru un premiu individual”, a declarat Chivu, conform tuttormercatoweb.com.

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Chivu, cuvinte mari pentru omul care l-a susținut la Inter

Tehnicianul român a vorbit și despre plecarea lui Piero Ausilio din funcția de director sportiv la Inter și a ținut să-i mulțumească acestuia pentru faptul că și-a dedicat 28 de ani din viață clubului ”nerazzuro”.

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”Piero este un prieten, am câștigat trofee împreună, chiar și când eram jucător. În fotbalul de astăzi, el este o mare excepție. A petrecut 28 de ani la un club mare și trebuie să-i mulțumim din suflet pentru tot ce a făcut în toți acești ani.

Pentru mine și pentru noi, ieri (n.r. – joi, 3 septembrie) a fost o zi emoționantă. Am avut ocazia să ne luăm rămas bun de la el, să-i strângem mâna și să-i mulțumim pentru ceea ce a însemnat pentru acest club”, a spus Cristi Chivu.

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Inter, primul derby al sezonului

Inter a început excelent sezonul în Serie A, cu două victorii din tot atâtea meciuri. Campioana en-titre este pe locul secund în clasament, fiind devansată doar de AS Roma care beneficiază de un golaveraj superior.

În etapa a 3-a din Serie A, pentru formația lui Cristi Chivu vine primul mare derby. ”Nerazzurrii” primesc vizita vicecampioanei Napoli. Partida este programată sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 19:00.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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