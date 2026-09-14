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Inter Milano se pregătește de duelul cu Udinese, iar a apărut în fața presei cu un discurs clar, direct și plin de substanță. Tehnicianul „nerazzurrilor” a vorbit despre starea lotului, despre jucătorii-cheie, despre intensitate, despre VAR, dar și despre mentalitatea echipei, într-o conferință de presă care a avut loc în după-amiaza zilei de duminică. Vezi toate declarațiile pe FANATIK.

Cristi Chivu vrea mai multă intensitate înainte de Inter – Udinese

Cristian Chivu a intrat în conferința de presă cu un mesaj care a dat imediat tonul: Inter trebuie să joace la capacitate maximă. Acesta a explicat că obiectivul său este creșterea ritmului și a continuității, iar referința directă a fost prestația lui Andy Diouf, jucătorul care a impresionat în duelul cu : „Încerc să-i pun pe toți în condiție cât mai repede. Vreau să ajungem la 80-90 de minute de mare calitate, nu doar 60”, a spus Chivu, subliniind că Diouf este un jucător „cu personalitate, greu de oprit fără dublaj, care destabilizează adversarul”.

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De asemenea, Chivu a insistat pe aspectul că echipa sa trebuie să crească mental, fizic și tactic, iar intensitatea este cheia pentru a evita căderile din anumite momente ale meciurilor. „E început de sezon, dar văd lucruri bune. Criticile vin gratis, noi muncim”, a punctat el.

Chivu a clarificat situația lotului: Dimarco revine, Spence rămâne în afara grupului, Calhanoglu gestionat special

Tehnicianul lui Inter a oferit și actualizări clare despre starea jucătorilor. O veste extrem de bună o reprezintă faptul că Federico Dimarco s-a antrenat cu echipa și este apt pentru meciul cu Udinese. „Dimarco? Astăzi s-a antrenat și este la dispoziția grupului”, a confirmat Chivu. În schimb, Djed Spence nu va fi prezent, englezul continuând recuperarea.

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Chivu a vorbit și despre situația lui Hakan Calhanoglu, scos de pe teren constant după o oră de joc în ultimele partide. Tehnicianul a explicat că mijlocașul turc este gestionat diferit după perioada complicată de la Mondial: „A mers la Mondial accidentat, a jucat două meciuri, apoi a avut o lună de vacanță. Trebuie să-l readucem treptat la forma optimă”.

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Cristi Chivu apreciază noul arbitraj: „Mai puțin VAR, mai mult fotbal!”

Un alt punct important al conferinței a fost analiza lui Chivu asupra noilor directive VAR. Tehnicianul a lăudat ritmul crescut al jocului și faptul că arbitrii intervin mai puțin. „Sunt mulțumit de noul mod de arbitraj. Cu cât e mai puțin VAR, cu atât e mai multă intensitate”, a spus Chivu.

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El a mai explicat că reluările rapide sunt esențiale, că se pierde mai puțin timp și că jucătorii nu mai pot sta pe jos la fiecare atingere: „Arbitrul trebuie să aibă controlul jocului. Mi-ar plăcea mai mult dialog, dar înțeleg presiunea”, a concluzionat acesta.