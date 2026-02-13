Cristi Chivu, mesaj direct înainte de Inter – Juventus: „Nu văd fantome! Am fost ales să găsesc soluții, nu să mă plâng”

ADVERTISEMENT

Neînvinsă pe plan intern în 2026, Inter se pregătește pentru „Derby d’Italia” contra lui Juventus, care va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45. Cristi Chivu a fost prezent la conferința de presă înainte de meci și a vorbit despre duelul cu fostul său antrenor, Luciano Spalletti. Tehnicianul român a abordat și subiectul arbitrajelor controversate din Italia.

Ce a declarat Cristi Chivu înainte de Inter – Juventus

Inter este lider în Serie A, cu 58 de puncte, în timp ce Juventus ocupă momentan locul 4, cu 46 de puncte. Pe banca „Bătrânei Doamne” se află Luciano Spalletti, tehnician care l-a antrenat pe Cristi Chivu la Roma. „Juventus a crescut de la numirea lui Spalletti, echipa și-a stabilit o identitate într-o perioadă foarte scurtă.

ADVERTISEMENT

Vorbim despre o echipă care poate pune probleme oricui. În astfel de meciuri, tot timpul găsești ceva în plus din punct de vedere al motivației. E un meci important și global, pentru ce reprezintă cluburile. (n.r. cum sunt Barella și Calhanoglu?) Nu au nicio problemă, sunt disponibili”, a afirmat antrenorul român la conferința de presă, conform .

Cristi Chivu, provocat de jurnaliști cu privire la arbitrajele din Italia

. Cristi Chivu a refuzat să acuze „centralii” din Serie A. „Este o poveste care a început în urmă cu foarte mulți ani. Voi vorbi despre acest aspect atunci când un antrenor va recunoaște că o decizie a fost în favoarea echipei sale. Oamenii se plâng de fiecare dată când există greșeli.

ADVERTISEMENT

Problema fotbalului italian nu sunt arbitrii. Dacă Italia, spre exemplu, ratează calificarea la două Cupe Mondiale consecutive, nu arbitrii contează. Cu toții putem progresa. (n.r. ești îngrijorat de faptul că arbitrul unui astfel de meci ar putea fi părtinitor?) Nu văd fantome, sunt concentrat pe ceea ce fac jucătorii mei. Am fost ales să găsesc soluții, nu să mă plâng”, a transmis tehnicianul Interului. .

ADVERTISEMENT

Ce mesaj i-a transmis Cristi Chivu lui Marcus Thuram după scandalul din meciul tur

În tur, , iar frații Thuram, Khephren și Marcus, au reușit să marcheze. La final, cei doi au fost surprinși râzând împreună, iar Marcus a fost criticat deoarece echipa sa tocmai ce pierduse un duel extrem de important. Cristi Chivu a dezvăluit ce i-a spus elevului său înainte de partida din retur. „I-am spus că ar trebui să râdă cu fratele lui, pentru că îl iubește.

Marcus e un băiat vesel, îl prefer să fie așa. Poate ar putea să mai adauge ceva în fața porții, l-am rugat să fie mai egoist. E un altruist cu ‘A’ mare. Istoria familiei lor e frumoasă pentru că are valori pozitive, au văzut un model în tatăl lor și au ajuns la un nivel bun. Sper ca și ei să realizeze ceea ce a realizat tatăl lor (n.r. Lilian Thuram)”, a spus antrenorul român.