Cristi Chivu, mesaj războinic înainte de Inter – Arsenal: „Nu vom intra pe teren învinși!"

Cristi Chivu a prefațat duelul dintre Inter și Arsenal din „Faza Ligii” UEFA Champions League. Antrenorul român a vorbit despre meciul împotriva colegului său de breaslă, Mikel Arteta.
Iulian Stoica
20.01.2026 | 00:33
Cristi Chivu mesaj razboinic inainte de Inter Arsenal Nu vom intra pe teren invinsi
Cristi Chivu, mesaj războinic înainte de Inter - Arsenal. Sursă foto: Colaj Fanatik
Inter se duelează cu Arsenal în etapa 7 din „Faza Ligii” UEFA Champions League. Meciul are o importanță aparte pentru Cristi Chivu, în cazul unei victorii „nerazzurri” fiind, într-o proporție foarte mare, deja în optimile competiției. Ce a declarat antrenorul român despre partida cu liderul din Premier League.

Cristi Chivu, mesaj războinic înainte de Inter – Arsenal

Cristi Chivu a prefațat partida cu Arsenal și a mărturisit că echipa sa va întâlni una dintre cele mai puternice formații de pe continent. Antrenorul român e conștient că Inter a fost în finala competiției în sezonul trecut și e sigur că elevii săi își vor ridica nivelul și vor face un meci bun.

„Întâlnim una dintre cele mai puternice echipe din Europa. Au investit mult, au o identitate clară, cresc constant și au ratat titlul din Premier League la limită. Cunoaștem dificultățile din Champions League și ce înseamnă să joci împotriva echipelor engleze. Arsenal și Bayern sunt, în acest moment, cele mai puternice echipe din Europa, dar asta nu înseamnă că vom intra pe teren învinși.

Sunt conștient de ceea ce suntem și de ceea ce am devenit în Europa în ultimii ani. Vom fi cea mai bună versiune a noastră”, a declarat Cristi Chivu, conform Gazzetta dello Sport.

Ce spune Cristi Chivu despre duelul cu Mikel Arteta.

Mikel Arteta (43 ani) are mult mai multă experiență la nivel de antrenat la seniori decât Cristi Chivu (45 ani). Tehnicianul român a avut doar cuvinte de laudă la adresa omologului spaniol, însă Inter nu va ceda și va încerca să se impună.

„Întotdeauna ai ceva de învățat. Este un pasionat, încearcă să preia lucrurile bune. Demonstrează că este un antrenor puternic, cu multe ambiții, într-un club cu tradiție.

Avem nevoie de o atitudine pozitivă, de dorința de a fura mingea, de a ne asuma riscuri, pentru că avem jucători capabili să mențină un nivel ridicat de atenție”, a mai spui Cristi Chivu.

Cum arată clasamentul din Champions League înainte de Inter – Arsenal

Arsenal este singura echipă care are victorii pe linie în actuala ediție de UEFA Champions League. Londonezii ocupă prima treaptă a clasamentului cu 18 puncte și un golaveraj de 17-1.

De cealaltă parte, Inter, sub comanda lui Cristi Chivu, ocupă treapta 6 în ierarhie, cu 12 puncte acumulate. Duelul direct dintre cele două formații este extrem de important. În cazul unui succes, antrenorul român le va închide gura criticilor, care susțin că nerazzurri se impun doar în fața echipelor inferioare.

clasament (5)
Clasamentul primelor 24 de echipe din Champions League. Foto: captură Flashscore
