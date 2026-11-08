Cristi Chivu, mesaj superb pentru jucătorii săi după Inter – Como 2-0: „Complimente!”

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La finalul , a ținut în primul rând să își felicite jucătorii pentru evoluțiile lor din această partidă. De asemenea, antrenorul român i-a pus „în gardă” pe adversari, spunând că echipa lui și-a găsit „ritmul ideal” după ce în ultimele săptămâni au existat și anumite probleme.

Ce a declarat Cristi Chivu după Inter – Como 2-0

Pe de altă parte, Chivu a mai transmis, din nou, și că înfrângerea recentă cu Milan s-a produs într-un context destul de special, mai exact și din cauza unor probleme de lot: „Trebuie să pregătești perfect meciurile, cu mentalitatea potrivită. Sunt meciuri care pot influența traseul în campionat și Champions League. Am găsit ritmul ideal, am decis bine colectiv, am reacționat ca o echipă. Prima repriză a fost bună din toate punctele de vedere, asta ne-a permis să luăm avans de două goluri. Uneori e bine să știi să gestionezi energia, să folosești bine tranzițiile. Complimente tuturor jucătorilor, au fost fantastici”.

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Inter își revine fantastic după eșecul din derby-ul cu Milan

În continuare, Chivu a vorbit și despre ce ar trebui să facă echipa lui pentru a se asigura că va avea parte de un sezon de vis, cel puțin pe plan intern, dacă nu chiar și în Champions League. „Sunt mereu lucruri de îmbunătățit, să faci lucruri care să te ajute pe termen lung. Nu suntem perfecți, trebuie să știm cum să ducem tot sezonul, care e lung, să facem mutări în echipă, să putem să ne luptăm mereu.

(n.r. Bergomi i-a spus în direct că echipa a arătat din nou aproape perfect, ca în victoria din Champions League cu Feyenoord, după câteva meciuri în care a arătat obosită) Aici intră mai multe, jucători accidentați, deplasări din care te întorci la 4 dimineața. Am pierdut un meci despre care știam că e derby (n.r. cu Milan), dar merge înainte.

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Trebuie să aducem tot ce avem în bagaj pentru a avea un sezon important, cu ambiții. Trebuie să găsești drumul corect. Am reacționat și după Milan, și după Brugges, supărarea era mare. Acum putem spune că ne puteam descurca mai bine, dar puteam fi și mai rău. Cred că totul a venit și de la atacanți, au căutat mereu mingea, am stat mereu în pressing, am fost compacți. Nu i-am lăsat să joace, i-am pus în dificultate, nu au pasat între linii. Știam că atacă bine și am fost abili să blocăm planul lor”, a mai declarat Cristi Chivu la finalul meciului pentru Sky Sport.