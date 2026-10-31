Sport

Cristi Chivu, „mitraliat” în Italia după dezastrul din Milan – Inter: „Ce echipă a făcut? Face experimente?”

Gabriel-Alexandru Ioniță
31.10.2026 | 22:38
Cristi Chivu mitraliat in Italia dupa dezastrul din Milan Inter Ce echipa a facut Face experimente
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Cristi Chivu, „mitraliat” de fani în debutul derby-ului Milan - Inter. Foto: Profimedia
Cristi Chivu, început catastrofal de meci în „Derby della Madonnina” dintre Milan și Inter! Chiar dacă echipa și-a mai revenit ulterior, antrenorul român tot a fost luat în colimator de fani
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Cristi Chivu (46 de ani) a avut parte de un început de meci foarte complicat în „Derby della Madonnina” dintre Milan și Inter, disputat sâmbără seară pe „San Siro” din Milano cu „diavolul” în postură de gazdă în cadrul etapei cu numărul 10 din acest sezon de Serie A. Echipa lui a primit două goluri în primele 10 minute.

Cristi Chivu, criticat dur de fani după startul dezastruos de meci din „Derby della Madonnina” dintre Milan și Inter

Chiar dacă ulterior campioana Italiei și-a revenit puțin din „pumni” și a reușit să reducă din diferență în minutul 23 prin Bastoni, se poate spune că a fost puțin tardiv, întrucât fanii apucaseră deja să facă diferite comentarii dure la adresa lui Chivu în secțiunea de comentarii de la live-ul de meci de pe site-ul Gazzetta dello Sport. 

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Inter părea aproape de revenire, dar a mai primit un gol chiar înainte de pauză

Concret, tehnicianului român i s-a reproșat în principal modul în care a alcătuit primul 11 pentru acest derby„Ce echipă a făcut Chivu? Experimentează în derby? Akanji, Sucic și Spence sunt ectoplasme, iar Diouf nu a jucat niciodată pe poziția aia. Cine știe”, „Dacă Spence continuă să joace așa cum a făcut-o în ultimele două meciuri, îl putem pune deja la vânzare”,

„Bisseck este foarte inconsistent în apărare, spre deosebire de atunci când contribuie la faza de atac. Echipa mi se pare puțin cam lipsită de agresivitate”. Pe de altă parte, au existat și câteva comentarii pozitive vizavi de antrenorul român, în ciuda scorului înregistrat după primele 10 minute ale jocului, de genul:

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„Îmi place soluția cu un atacant și doi mijlocași. Chivu s-a descurcat bine cu aceste schimbări”, „Indiferent de ce se întâmplă, mici schimbări se produc la Inter. Așa că fie ca echipa cea mai bună sau cea care face cele mai puține greșeli să câștige. Iubiți-i orice ar fi”. Doar că din nefericire pentru Chivu și fanii Interului, echipa lor a mai primit un gol în acest meci, chiar înainte de pauză. În minutul 43, Moreira a marcat superb din lovitură liberă.

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Ziarul de casă al lui Inter a dat de pământ cu Chivu la pauza meciului

Prima repriză complicată pentru Inter a stârnit și indignarea jurnaliștilor de la fcinternews. La pauză, aceștia au titrat: „Milan 3-1 Inter, o repriză de uitat”. Mai mult, echipa lui Chivu per ansamblu a intrat în colimatorul publicației: „O primă repriză de coșmar pentru Inter, care a intrat târziu și s-a trezit cu două goluri în urmă cudupă zece minute împotriva unei echipe a Milanului care a valorificat două eșecuri defensive colosale, Pulisic și Rabiot punând rapid meciul sub control.

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Nerazzurrii au părut să găsească un impuls cu golul lui Alessandro Bastoni, care a revitalizat echipa lui Chivu, care a excelat în primele minute de după gol și a amenințat și mai mult cu Spence, care a fost blocat de o paradă superbă a lui Maignan.  La finalul primei reprize, însă, Barella i-a oferit lui Milan o lovitură liberă care Moreira a transformat-o pentru a face scorul 3-1, trimițând Inter la pauză cu un obstacol uriaș de depășit”.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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