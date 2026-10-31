Cristi Chivu, „mitraliat” în Italia după dezastrul din Milan – Inter: „Ce echipă a făcut? Face experimente?”

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Cristi Chivu (46 de ani) a avut parte de un început de meci foarte complicat în , disputat sâmbără seară pe „San Siro” din Milano cu „diavolul” în postură de gazdă în cadrul etapei cu numărul 10 din acest sezon de Serie A. Echipa lui a primit două goluri în primele 10 minute.

Cristi Chivu, criticat dur de fani după startul dezastruos de meci din „Derby della Madonnina” dintre Milan și Inter

Chiar dacă ulterior campioana Italiei și-a revenit puțin din „pumni” și a reușit să reducă din diferență în minutul 23 prin Bastoni, se poate spune că a fost puțin tardiv, întrucât fanii apucaseră deja să facă diferite comentarii dure la adresa lui Chivu în secțiunea de comentarii de la live-ul de meci de pe

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Inter părea aproape de revenire, dar a mai primit un gol chiar înainte de pauză

Concret, tehnicianului român i s-a reproșat în principal : „Ce echipă a făcut Chivu? Experimentează în derby? Akanji, Sucic și Spence sunt ectoplasme, iar Diouf nu a jucat niciodată pe poziția aia. Cine știe”, „Dacă Spence continuă să joace așa cum a făcut-o în ultimele două meciuri, îl putem pune deja la vânzare”,

„Bisseck este foarte inconsistent în apărare, spre deosebire de atunci când contribuie la faza de atac. Echipa mi se pare puțin cam lipsită de agresivitate”. Pe de altă parte, au existat și câteva comentarii pozitive vizavi de antrenorul român, în ciuda scorului înregistrat după primele 10 minute ale jocului, de genul:

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„Îmi place soluția cu un atacant și doi mijlocași. Chivu s-a descurcat bine cu aceste schimbări”, „Indiferent de ce se întâmplă, mici schimbări se produc la Inter. Așa că fie ca echipa cea mai bună sau cea care face cele mai puține greșeli să câștige. Iubiți-i orice ar fi”. Doar că din nefericire pentru Chivu și fanii Interului, echipa lor a mai primit un gol în acest meci, chiar înainte de pauză. În minutul 43, Moreira a marcat superb din lovitură liberă.

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Ziarul de casă al lui Inter a dat de pământ cu Chivu la pauza meciului

Prima repriză complicată pentru Inter a stârnit și indignarea jurnaliștilor de la . La pauză, aceștia au titrat: „Milan 3-1 Inter, o repriză de uitat”. Mai mult, echipa lui Chivu per ansamblu a intrat în colimatorul publicației: „O primă repriză de coșmar pentru Inter, care a intrat târziu și s-a trezit cu două goluri în urmă cudupă zece minute împotriva unei echipe a Milanului care a valorificat două eșecuri defensive colosale, Pulisic și Rabiot punând rapid meciul sub control.

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Nerazzurrii au părut să găsească un impuls cu golul lui Alessandro Bastoni, care a revitalizat echipa lui Chivu, care a excelat în primele minute de după gol și a amenințat și mai mult cu Spence, care a fost blocat de o paradă superbă a lui Maignan. La finalul primei reprize, însă, Barella i-a oferit lui Milan o lovitură liberă care Moreira a transformat-o pentru a face scorul 3-1, trimițând Inter la pauză cu un obstacol uriaș de depășit”.