Sport

Cristi Chivu, motive de îngrijorare și după Inter – Slavia Praga 3-0: „Va fi testat”

Cristi Chivu a găsit mai multe aspecte pozitive după Inter - Slavia Praga 3-0, dar și un motiv de îngrijorare: „Lucruri pe care băieții nu erau obișnuiți să le facă”
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.10.2025 | 01:06
Cristi Chivu motive de ingrijorare si dupa Inter Slavia Praga 30 Va fi testat
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano. Foto: Hepta

Antrenorul român a atras atenția în mod special asupra faptului că și prea mult entuziasm poate conduce la lucruri negative în rândul jucătorilor săi, cum ar fi pierderea concentrării, chestiune care însă nu s-a văzut deloc în meciul de marți seară, fapt subliniat chiar de către tehnician la final și aspect vizavi de care Chivu chiar s-a declarat foarte mulțumit.

Ce a declarat Cristi Chivu după Inter – Slavia 3-0 în Champions League

Pe de altă parte însă, românul a admis că în prezent fotbaliștii săi încearcă din greu să se adapteze în anumite situații în care nu au fost puși până la venirea lui la echipă. De asemenea, fostul fundaș a fost întrebat și despre situația lui Marcus Thuram, cel care s-a resimțit la un moment dat în repriza a doua, motiv pentru care a fost înlocuit cu Bonny în minutul 66.

În plus, Cristi Chivu a explicat și de ce a decis să opereze mai multe modificări în primul 11 față de ultimul meci de campionat, cel din deplasare contra lui Cagliari, câștigat de asemenea de echipa sa, scor 2-0.

„Am vrut să odihnesc câțiva jucători fără să-mi pierd echilibrul. Văd multă determinare, chiar și în acceptarea unor lucruri pe care nu le-am mai făcut niciodată. L-am tratat ca pe un meci serios, important, iar atitudinea băieților a fost exact asta. A pierde nu e bine, dar a câștiga e prea entuziasmant, trebuie să menții echilibrul. Jucătorii nu și-au pierdut niciodată atitudinea corectă și se îmbunătățesc în acest sens.

(n.r. Despre accidentarea lui Thuram) Nu știu, spune că a avut o crampă, va fi testat mâine. Au fost doar 72 de ore între meciuri. Am vrut să odihnesc câțiva jucători, lucrurile merg bine când se termină bine. Mă bucur că am putut să le ofer lui Bisseck și Zielinski câteva minute în plus, odihnindu-i pe cei care jucaseră mult.

Acum vine meciul de sâmbătă, pauza internațională, când mulți vor juca. Nu sunt dezamăgit de ceea ce fac băieții. Perfecțiunea nu există, dar văd multă dăruire, chiar și în acceptarea unor lucruri pe care băieții nu erau obișnuiți să le facă”, a declarat Cristi Chivu după meci, citat de Gazzetta dello Sport. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
