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Cristi Chivu (46 de ani) a avut un prim sezon extraordinar pe banca Interului, câștigând titlul în Serie A, dar și Cupa Italiei. Realizările antrenorului român au fost scoase în evidență și de organizatorii Globe Soccer Awards, care l-au nominalizat pentru titlul de „Cel mai bun antrenor”. Printre rivalii lui Cristi Chivu în cursa pentru acest premiu se numără Luis Enrique, Luis de la Fuente sau Mikel Arteta.

Cristi Chivu, nominalizat pentru titlul de „Cel mai bun antrenor” la Globe Soccer Awards

Cristi Chivu a fost nominalizat pentru premiul de „Cel mai bun antrenor” la Globe Soccer Awards pentru perfomanțele realizate alături de Inter în sezonul 2025-2026. Sub comanda antrenorului român, „nerazzurrii” au cucerit titlul în Serie A și Cupa Italiei, iar organizatorii l-au nominalizat pentru acest premiu alături de mai multe nume uriașe din fotbalul mondial. Recent, în Italia.

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Fanii vor putea vota până la finalul lunii noiembrie, iar rezultatele se vor combina mai apoi și cu votul juriului pentru a desemna câștigătorii. Ceremonia va avea loc pe 28 decembrie în Emiratele Arabe Unite. Elevii lui , Federico Dimarco și Lautaro Martinez, sunt nominalizați pentru premiul de „Cel mai bun jucător”, iar Inter se numără printre candatele la titlul de „Clubul anului în fotbalul masculin”.

Tehnicienii nominalizați pentru „Cel mai bun antrenor” la ediția 2026 a Globe Soccer Awards

Mikel Arteta (Arsenal)

Cristian Chivu (Inter)

Unai Emery (Aston Villa)

Luis Enrique (PSG)

Cesc Fabregas (Como)

Hansi Flick (Barcelona)

Luis de la Fuente (Spania)

Vincent Kompany (Bayern)

Pere Romeu (Barcelona Femeni)

Lionel Scaloni (Argentina)

Globe Soccer Awards a ajuns la a 17-a ediție

Ceremonia Globe Soccer Awards, cunoscută și ca „Dubai d’Or”, este organizată anual începând din 2010 în Emiratele Arabe Unite, fiind cunoscută în mod special pentru influența impresarului Jorge Mendes, care a câștigat aproape în fiecare an premiul pentru „Cel mai bun agent”. Fostul client al acestuia, Cristiano Ronaldo, a câștigat de 6 ori titlul de cel mai bun jucător, niciun alt fotbalist neavând mai mult de un premiu.

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În 2025, premiul pentru „Cel mai bun jucător” i-a revenit lui Ousmane Dembele, în timp ce Luis Enrique a fost desemnat „Cel mai bun antrenor”. Paris Saint-Germain a fost „Clubul anului în fotbalul masculin”, iar Portugalia a primit titlul de „Cea mai bună echipă națională” după ce a cucerit trofeul în ediția precedentă a UEFA Nations League.

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