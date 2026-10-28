Sport

Ce notă a primit Cristi Chivu după victoria chinuită în Venezia – Inter 0-2

Gabriel Neagu
28.10.2026 | 22:15
Ce nota a primit Cristi Chivu dupa victoria chinuita in Venezia Inter 02
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Presa din Italia a criticat Interul lui Chivu dupa victoria cu Venezia. sursa foto: hepta
Inter a fost criticată după ce a câștigat cu greu meciul împotriva ultimei clasate, Venezia. Totuși, echipa lui Cristi Chivu a revenit pe primul loc în Serie A.
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Inter este lider în campionatul italian, după ce a învins, cu greu, pe Venezia, în etapa 9 din Serie A, 2-0. ”Nerazzurri” au profitat de două goluri anulate ale gazdelor și au obținut toate cele 3 puncte grație a două autogoluri semnate în doar 3 minute.

Jurnaliștii din Italia nu l-au păsuit pe Cristi Chivu

Echipa lui Cristi Chivu rămâne neînvinsă în acest sezon din Serie A, însă presa din Peninsulă nu pare impresionată de evoluția lui Inter de pe ”Pier Luigi Penzo”. Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au adus în prim-plan erorile care au făcut diferența în Venezia – Inter 0-2: ”Inter câștigă pe Penzo cu puțin noroc! Moreno marchează un autogol după o acțiune a lui Thuarm pe stânga. Fostul jucător al Fiorentinei, încearcă să-l depășească pe Pio, dar pasează pe lângă Filip Stankovic”.

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Nici publicația de casă a celor de la Inter nu a fost mai blândă cu trupa lui Cristi Chivu: ”Echipa lui Nicola face totul, Nerazzurri sunt recunoscători”. Jurnaliștii de la fcinternews.com au continuat: ”Nerazzurrii s-au impus încă o dată, de data aceasta profitând de două gafe neobișnuite ale unei defensive extrem de atente până atunci. Și au revenit în fruntea clasamentului”.

Victoria chinuită bazată pe cele două autogoluri ale ”lanternei roșii”, dar și faptul că Inter s-a bucurat de două goluri anulate ale gazdelor i-au făcut pe jurnaliștii din ”Cizmă” să nu fie blânzi cu antrenorul român. Pentru victoria obținută pe finalul partidei cu Venezia, Cristi Chivu a primit nota 6.

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Inter revine pe primul loc și urmează derby de foc

Victoria chinuită împotriva ultimei clasate a readus pe Inter pe primul loc. Trupa de pe ”Giuseppe Meazza” a acumulat 25 de puncte în primele 9 etape din Serie A și se află la egalitate de puncte cu Lazio. ”Capitolinii” s-au impus la capătul unui meci spectaculos contra lui Sassuolo, 6-2.

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Pentru echipa lui Cristi Chivu urmează unul dintre cele mai așteptate meciuri ale sezonului. Inter va întâlni, sâmbătă, 31 octombrie, pe AC Milan, în etapa cu numărul 10 din prima ligă italiană. Duelul ar putea debloca recordul lui Cristi Chivu, ca antrenor, în ”Derby della Madonnina”. Din această postură, românul a întâlnit de două ori pe AC Milan, pierzând ambele dueluri la scor minim, 0-1.

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