Cristi Chivu nu a mai rezistat și a ieșit la atac: „Lumea a tras în el fără menajamente”

la adresa jucătorului său, Alessandro Bastoni, și a avut o reacție dură în cadrul unei conferințe de presă în care a vorbit despre starea psihică a fotbalistului de la Inter.

Cristi Chivu nu a mai rezistat și a avut o declarație dură despre Bastoni

Întrebat dacă Alessandro Bastoni a avut nevoie de ajutor special după ce în ultimul timp a fost criticat dur, în special după ce Italia a pierdut calificarea la Cupa Mondială, Cristi Chivu a fost categoric în reacția pe care a dat-o. Românul i-a luat apărarea jucătorului său și i-a atacat pe cei care l-au criticat pe fundașul lui Inter.

„Alessandro nu trebuie recuperat din punct de vedere psihologic. Lumea a tras în el fără menajamente, declanșând o adevărată linșare publică. Eu cred că ei sunt cei care ar avea nevoie de puțin tratament psihologic”, a spus Cristi Chivu pentru .

Bastoni, în prim-plan la Inter și la naționala Italiei

Primul mare moment în care Alessandro Bastoni a fost protagonist s-a întâmplat în derby-ul cu Juventus, câștigat de Inter, 3-2, partidă care a fost însă plină de tensiune în special din cauza unui cartonaș roșu provocat de fundașul formației pregătite de Cristi Chivu.

Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaș galben și implicit pe cel roșu, după ce arbitrul a considerat că l-a faultat pe Bastoni, însă reluările au arătat o realitate diferită. Jucătorul francez nici măcar nu l-a atins pe cel de la Inter și de acolo au pornit discuții intense, mai ales că italianul a simulat și a căzut, păcălindu-l astfel pe central.

A urmat meciul Italiei din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială, cu Bosnia, acolo unde Bastoni a fost titular în duelul de la Zenica, însă a văzut cartonașul roșu și astfel a îngreunat teribil misiunea colegilor săi. În cele din urmă Squadra Azzurra a pierdut tichetele pentru turneul final și o .

Bastoni e dorit de Barcelona

Chiar dacă a avut evoluții oscilante în ultimul timp, Alessandro Bastoni rămâne unul dintre cei mai apreciați jucători ai lui Inter. Acesta s-ar afla pe lista Barcelonei, formație care este în căutarea unui fundaș central de picior stâng, asta după ce în vară a fost vândut Inigo Martinez la Al-Nassr.

Trupa blaugrana chiar s-ar gândi să achite 50 de milioane de euro pentru jucătorul italian, sumă care nu este însă pe placul șefilor lui Inter, care își doresc minim 70 de milioane de euro pentru a începe negocierile. De asemenea, există discuții cu privire la modul în care Bastoni se va integra în sistemul Barcelonei, asta pentru că în Italia a jucat într-o formație cu 5 fundași.