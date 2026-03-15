Cristi Chivu nu a stat pe gânduri după Inter – Atalanta 1-1: „Și-a luat la revedere de la jucători și staff”

Inter a făcut un nou pas greșit, de această dată contra lui Atalanta, iar Cristi Chivu a șocat din nou! Ce a decis antrenorul român după ce a adunat un singur punct în ultimele două etape
Ciprian Păvăleanu
15.03.2026 | 21:43
Cristi Chivu nu a stat pe ganduri dupa Inter Atalanta 11 Sia luat la revedere de la jucatori si staff
Cristi Chivu a luat o decizie neașteptată după Inter - Atalanta. Până acum, această strategie nu a fost câștigătoare pentru echipa românului. Foto: Hepta.ro
Inter a trecut printr-o perioadă destul de agitată în ultima vreme. „Nerazzurri” au fost eliminați surprinzător din Champions League de Bodo/Glimt și au scos un singur punct din meciurile cu AC Milan și Atalanta din Serie A, iar Cristi Chivu a decis să le dea două zile libere fotbaliștilor, strategie pe care a mai abordat-o, însă care nu s-a dovedit a fi câștigătoare.

Cristi Chivu, decizie controversată înainte de Fiorentina – Inter

În urmă cu doar o lună, Inter Milano părea pe drumul cel bun. Urma să joace cu micuța Bodo/Glimt pentru un loc în optimile UEFA Champions League, era calificată în semifinalele din Coppa Italia, iar în campionat se afla la zece puncte distanță de AC Milan, care este principala urmăritoare și contracandidată la câștigarea Scudetto.

În scurt timp, Inter a fost învinsă de două ori de norvegieni și a fost eliminată din Liga Campionilor, a remizat în prima manșă a semifinalelor cupei, contra lui Como, și a obținut un singur punct în campionat în două etape (n.r. – înfrângere cu AC Milan și remiză cu Atalanta). Aceste rezultate au dus la o degringoladă în interiorul echipei lui Cristi Chivu, iar românul a ales să le ofere două zile libere înainte de următorul meci.

Nu este prima dată când antrenorul român alege să procedeze astfel, însă Inter nu a avut de câștigat până acum. „Nerazzurri” au mai primit liber înainte de meciul cu Napoli, din tur, dar și înainte de meciul de pe San Siro din urmă cu o săptămână. Ei nu au reușit să obțină vreun punct din niciunul dintre aceste meciuri, însă Chivu continuă să folosească această strategie, cu speranța că fotbaliștii își vor limpezi mintea.

„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme...
Digi24.ro
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei

Ce a scris presa din Italia despre alegerea lui Cristi Chivu

Această informație a fost prezentată de presa italiană, care a explicat că decizia românului fusese luată dinaintea partidei cu Atalanta, deci pierderea celor două puncte în remiza contra echipei lui Palladino nu a contat: „Decizia fusese luată deja înainte de egal, iar acum va servi pentru a depăși nervozitatea provocată de egalul contestat de pe San Siro și pentru a-și recăpăta strălucirea în vederea deplasării de la Florența, ultimul meci înainte de pauza internațională.

S-a urcat în avion și a plecat în Iran, după gestul văzut de...
Digisport.ro
S-a urcat în avion și a plecat în Iran, după gestul văzut de toată planeta: "Aceasta nu e o alegere proprie"
Cristian Chivu și-a luat la revedere de la jucători și de la oamenii din stafful său și a stabilit o programare pentru marți dimineață pentru reluarea antrenamentelor la Appiano Gentile”, relatează La Gazzetta dello Sport, citată de fcinter1908.it.

Cum trăiește Mirel Rădoi primul meci de la revenirea pe banca tehnică a...
Fanatik
Cum trăiește Mirel Rădoi primul meci de la revenirea pe banca tehnică a lui FCSB. Antrenorul și-a pus mâinile în cap la dubla ratare a echipei sale
Vlad Chiricheș s-a „rupt” în FCSB – Metaloglobus după 27 de minute! Cum...
Fanatik
Vlad Chiricheș s-a „rupt” în FCSB – Metaloglobus după 27 de minute! Cum a reacționat Mirel Rădoi
Ioana Țiriac, cadou uluitor de mii de lei. Toată lumea a început să-și...
Fanatik
Ioana Țiriac, cadou uluitor de mii de lei. Toată lumea a început să-și pună semne de întrebare
Scandal-monstru la Monaco: oamenii lui Nuredine Beinur l-au atacat pe Cristian Rizea. Prietenul...
iamsport.ro
Scandal-monstru la Monaco: oamenii lui Nuredine Beinur l-au atacat pe Cristian Rizea. Prietenul lui Adrian Mutu, în custodia poliției
