Cristi Chivu nu a stat pe gânduri după Inter – Atalanta 1-1: „Și-a luat la revedere de la jucători și staff”

Inter a trecut printr-o perioadă destul de agitată în ultima vreme. „Nerazzurri” au fost eliminați surprinzător din Champions League de Bodo/Glimt și au scos un singur punct din meciurile cu AC Milan și Atalanta din Serie A, iar Cristi Chivu a decis să le dea două zile libere fotbaliștilor, strategie pe care a mai abordat-o, însă care nu s-a dovedit a fi câștigătoare.

Cristi Chivu, decizie controversată înainte de Fiorentina – Inter

În urmă cu doar o lună, Inter Milano părea pe drumul cel bun. Urma să joace cu micuța Bodo/Glimt pentru un loc în optimile UEFA Champions League, era calificată în semifinalele din Coppa Italia, iar în campionat se afla la zece puncte distanță de AC Milan, care este principala urmăritoare și contracandidată la câștigarea Scudetto.

În scurt timp, a remizat în prima manșă a semifinalelor cupei, contra lui Como, și a obținut un singur punct în campionat în două etape (n.r. – înfrângere cu AC Milan și remiză cu Atalanta). Aceste rezultate au dus la o degringoladă în interiorul echipei lui Cristi Chivu, iar românul a ales să le ofere două zile libere înainte de următorul meci.

Nu este prima dată când antrenorul român alege să procedeze astfel, însă „Nerazzurri” au mai primit liber înainte de meciul cu Napoli, din tur, dar și înainte de meciul de pe San Siro din urmă cu o săptămână. Ei nu au reușit să obțină vreun punct din niciunul dintre aceste meciuri, însă Chivu continuă să folosească această strategie, cu speranța că fotbaliștii își vor limpezi mintea.

Ce a scris presa din Italia despre alegerea lui Cristi Chivu

Această informație a fost prezentată de presa italiană, care a explicat că decizia românului fusese luată dinaintea partidei cu Atalanta, deci pierderea celor două puncte în remiza contra echipei lui Palladino nu a contat: „Decizia fusese luată deja înainte de egal, iar acum va servi pentru a depăși nervozitatea provocată de egalul contestat de pe San Siro și pentru a-și recăpăta strălucirea în vederea deplasării de la Florența, ultimul meci înainte de pauza internațională.

Cristian Chivu și-a luat la revedere de la jucători și de la oamenii din stafful său și a stabilit o programare pentru marți dimineață pentru reluarea antrenamentelor la Appiano Gentile”, relatează La Gazzetta dello Sport, citată de .