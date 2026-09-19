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la pauză pe Stadio Olimpico împotriva celor de la AS Roma, derby-ul rundei a 5-a din Serie A terminându-se la egalitate, scor 2-2. La flash-interviul de la finalul partidei, Cristi Chivu a refuzat să vorbească despre prima repriză dezastruoasă a echipei sale, motivând că ceea ce s-a discutat la vestiare va rămâne între el și elevii săi. Vezi toate detaliile pe FANATIK.

Cristi Chivu a refuzat să vorbească despre prima repriză a meciului AS Roma – Inter Milano 2-2!

Tehnicianul român în vârstă de 45 de ani nu a dorit să vorbească despre prima repriză dezastruoasă de pe Olimpico, în care , refuzând să le dezvăluie jurnaliștilor de la DAZN ce le-a transmis elevilor săi la pauză. Secretul lui Chivu și-a făcut însă efectul, dat fiind faptul că în actul secund, Inter a revenit spectaculos pe tabelă și a salvat un punct important.

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„Voi începe direct cu repriza a doua. Ceea ce am avut de spus despre prima repriză am spus-o la pauză și rămâne între mine și jucători. Este adevărul absolut și este ceea ce gândesc. Sunt convins că și ei știu asta. În repriza secundă, prin atitudine, determinare, calitate și personalitate, am făcut un meci mare. Am înfruntat o echipă excelentă și a fost o partidă frumoasă. Am arătat ceva în plus față de începutul sezonului. Voi porni de la acest aspect și vom lucra pentru a corecta anumite lucruri care rămân între noi. Este un punct bun, obținut pe un teren dificil.

Trebuie să fim mai buni în abordare și în înțelegerea adversarului. Se mai întâmplă astfel de lucruri, dar trebuie să învățăm și să mergem înainte. Suntem într-un punct bun față de anul trecut, când stăteam mai rău. Am jucat deja două meciuri directe, cu Napoli și Roma. Mai este mult de muncă, dar păstrez partea pozitivă din repriza a doua”, a explicat Chivu pentru DAZN.

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Cristi Chivu și Inter rămân pe locul 2 în Serie A după remiza cu AS Roma

În urma rezultatului înregistrat sâmbătă seară pe Olimpico, campioana en-titre din Serie A rămâne pe locul 2 în Italia, cu 13 puncte acumulate în primele cinci etape. Prima poziție din clasament le aparține în continuare celor de la Roma, care se află la aceeași bornă precum Inter, însă golaverajul „giallorossilor” este unul superior.

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După pauză competițională provocată de meciurile echipelor naționale, elevii lui vor juca pe teren propriu în campionat împotriva celor de la Parma, fosta echipă a antrenorului român. Meciul este programat pe 10 octombrie, de la ora 19:00. De cealaltă parte, AS Roma va da piept cu Como, în deplasare, o zi mai târziu.