Cristi Chivu nu renunță la Dennis Man! Anunțul italienilor înainte de Empoli – Parma

, pierdută cu 0-1. Cristi Chivu a rămas alături de fotbalistul său însă, iar presa din Italia anunță că acesta ar putea fi titular în următoarea rundă.

Dennis Man, titular cu Empoli?

Dennis Man a fost titular în patru partide sub comanda lui Cristi Chivu, însă în ultima lună internaționalul român a evoluat doar din postura de rezervă. Situația s-ar putea schimba la duelul cu Empoli, programat sâmbătă, de la ora 21:45, în etapa 36 din Serie A.

Cu o victorie, formația gialloblu s-ar îndepărta la nouă puncte de zona retrogradării, iar dacă Venezia nu s-ar impune în meciul cu Fiorentina, Parma și-ar asigura matematic menținerea în prima divizie. Jurnaliștii italieni au analizat posibilitatea ca Dennis Man să revină în primul 11.

„În atac, antrenorul va trebui să aleagă între Man şi Ondrejka, cum a făcut şi la ultimele partide. Alături de unul dintre cei doi va juca Bonny, iar Pellegrino va fi din nou titular pe postul de vârf”, au notat cei de la .

Suzuki – Leoni, Valenti, Delprato – Valeri, Keita, Sohm, Hainaut – Man, Bonny – Pellegrino este formula prezisă de jurnaliștii italieni, care sunt de părere că tehnicianul român îi va oferi o oportunitate importantă lui Dennis Man.

Cristi Chivu: „Îl voi apăra pe Dennis Man până la moarte”

Dennis Man putea să aducă un punct Parmei în partida cu Como, însă a ratat o ocazie imensă în prelungiri. , iar tehnicianul i-a luat apărarea fotbalistului.

„Man e un băiat care are nevoie de ajutor din punct de vedere mental, nu trece printr-un moment ușor, dar nu e ușor pentru nimeni într-o astfel de situație. Îl voi apăra până la moarte, nu pentru că suntem conaționali, ci pentru că are foarte multă calitate și această echipă are nevoie de el, în special în acest punct al sezonului”, a declarat Chivu.

