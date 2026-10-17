Sport

Cristi Chivu nu s-a prezentat la declarații după Bologna – Inter 1-3! Ce s-a întâmplat

Gabriel-Alexandru Ioniță
17.10.2026 | 22:18
Cristi Chivu nu sa prezentat la declaratii dupa Bologna Inter 13 Ce sa intamplat
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Cristi Chivu nu a putut să vină la declarații după victoria Interului la Bologna. Foto: Profimedia
Cristi Chivu nu s-a prezentat la declarații la finalul meciului Bologna - Inter 1-3! Care este motivul și pe cine a trimis în locul lui
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Cristi Chivu (45 de ani) nu a venit la declarații la finalul meciului Bologna – Inter Milano 1-3, disputat sâmbătă seară în cadrul etapei cu numărul 7 din Serie A. Motivul este reprezentat de faptul că antrenorul român a fost atât de răgușit la finalul partidei, bineînțeles din cauza strigătelor adresate fotbaliștilor săi din timpul jocului, încât a considerat că ar fi mai bine să își menajeze vocea în aceste condiții.

Răgușit, Cristi Chivu nu s-a prezentat la declarații la finalul meciului Bologna – Inter. Ce a spus Aleksandar Kolarov, secundul românului

Astfel, în locul său la flash-interviu s-a prezentat secundul Aleksandar Kolarov. Nu este prima dată când un astfel de episod se întâmplă la Inter la finalul unui meci. Exact același lucru s-a petrecut la un moment dat și în sezonul trecut, și tot din același motiv. „Abordarea noastră din prima repriză nu a fost complet greșită. Adversarul era mai proaspăt decât noi și ne-am chinuit la mingea a doua, așa că am avut de suferit din cauza agresivității lor.

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Băieții știu să creadă până la final și am dominat repriza a doua. În Champions League ne mișcăm într-un ritm diferit. Fotbalul evoluează către jocul vertical și avem unele probleme, dar suntem conștienți și de punctele noastre forte și avem timp să recuperăm punctele. Chiar și înainte, când ne țineam fundașii sus, tot trebuia să fim mai agresivi.

Nu trebuie să demonstrăm nimic nimănui, trebuie doar să avem o intensitate mai mare fără minge. La Madrid și împotriva lui Brugge a trebuit să fim mai intenși în posesie, creând ritm cu fundașii sus. (n.r. Despre Carlos Augusto)

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L-am văzut în fiecare zi timp de un an și jumătate, nu a lipsit de la niciun antrenament. Are o contribuție uriașă în echipă. Nu aveam nicio îndoială în ceea ce privește forța lui”, a declarat Kolarov la finalul meciului pentru DAZN, citat de tuttomercatoweb.com. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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