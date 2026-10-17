Cristi Chivu nu s-a prezentat la declarații după Bologna – Inter 1-3! Ce s-a întâmplat

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(45 de ani) nu a venit la declarații la finalul meciului , disputat sâmbătă seară în cadrul etapei cu numărul 7 din Serie A. Motivul este reprezentat de faptul că antrenorul român a fost atât de răgușit la finalul partidei, bineînțeles din cauza strigătelor adresate fotbaliștilor săi din timpul jocului, încât a considerat că ar fi mai bine să își menajeze vocea în aceste condiții.

Răgușit, Cristi Chivu nu s-a prezentat la declarații la finalul meciului Bologna – Inter. Ce a spus Aleksandar Kolarov, secundul românului

Astfel, în locul său la flash-interviu s-a prezentat secundul Aleksandar Kolarov. Nu este prima dată când un astfel de episod se întâmplă la Inter la finalul unui meci. Exact același lucru s-a petrecut la un moment dat și în sezonul trecut, și tot din același motiv. „Abordarea noastră din prima repriză nu a fost complet greșită. Adversarul era mai proaspăt decât noi și ne-am chinuit la mingea a doua, așa că am avut de suferit din cauza agresivității lor.

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Băieții știu să creadă până la final și am dominat repriza a doua. În Champions League ne mișcăm într-un ritm diferit. Fotbalul evoluează către jocul vertical și avem unele probleme, dar suntem conștienți și de punctele noastre forte și avem timp să recuperăm punctele. Chiar și înainte, când ne țineam fundașii sus, tot trebuia să fim mai agresivi.

Nu trebuie să demonstrăm nimic nimănui, trebuie doar să avem o intensitate mai mare fără minge. La Madrid și împotriva lui Brugge a trebuit să fim mai intenși în posesie, creând ritm cu fundașii sus. (n.r. Despre Carlos Augusto)

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L-am văzut în fiecare zi timp de un an și jumătate, nu a lipsit de la niciun antrenament. Are o contribuție uriașă în echipă. Nu aveam nicio îndoială în ceea ce privește forța lui”, a declarat Kolarov la finalul meciului pentru DAZN, citat de