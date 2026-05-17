Cristi Chivu, numit cetățean de onoare într-un județ reprezentativ pentru România. Decizia a fost aprobată

Consilierii unui județ reprezentativ din România au luat o hotărâre semnificativă în ceea ce-l privește pe Cristi Chivu. Tehnicianul va fi numit cetățean de onoare, decizia fiind deja aprobată în momentul de față. Unde va avea parte de această reușită, de fapt.

Județul unde Cristi Chivu va fi cetățean de onoare

Înainte de finala Cupei Italiei Cristi Chivu (45 ani) a anunțat că . Celebrul antrenor român a dezvăluit că are în vedere patru noi jucători în primul „11” al lui Inter la meciul cu Lazio. Fostul jucător de fotbal , dar nu este uitat nici de autoritățile din țara noastră.

Pe teritoriul românesc tehnicianul are parte de o mare reușită. A fost propus să devină Cetățean de Onoare în unul dintre județele notabile din România. Consilierii au aprobat această variantă care urmează să fie pusă în aplicare cât mai repede. Concret, este vorba de regiunea unde sportivul s-a născut.

Reșița este orașul din județul Caraș-Severin în care a venit pe lume și în care a copilărit. De acum înainte va fi și un loc unde fostul internațional român are parte de o mare recunoaștere. Așadar, i se va înmâna cea mai înaltă distincție onorifică acordată de către Consiliul Județean din această parte a țării noastre.

„În cea mai recentă ședință a Consiliului Județean, a fost aprobată propunerea mea de a acorda acest titlu antrenorului formației de fotbal Internazionale Milano, care tocmai a câștigat titlul în Italia”, a confirmat președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, pe pagina sa de .

Mesajul transmis de Consiliul Județean

„Este o formă de a marca reușitele sale extraordinare și beneficiul indirect pe care îl are Banatul de Munte de pe urma acestui fiu al său care ne face mândri în plan internațional. Nu avem niciun merit pentru reușitele sale, dar avem bucuria de a-l vedea pe unul dintre noi reușind la cel mai înalt nivel.

Această distincție e cu atât mai importantă cu cât sărbătorim și centenarul CSM Reșița, echipă care joacă pe stadionul «Mircea Chivu» (regretatul tată al lui Cristian). Vom avea și un eveniment la care va participa inclusiv președintele Federației Române de Fotbal”, a completat Silviu Hurduzeu, pe social media.

Prin urmare, Cristi Chivu este răsplătit pentru meritele deosebite și activitatea remarcabilă adusă în fotbalul. Antrenorul născut la Reșița va beneficia cel mai probabil de mai multe oportunități. Va avea gratuități în județul unde a făcut primii pași în fotbal. Sportivul a debutat în 1997 la CSM Reșița.

Ulterior, a fost transferat la Universitatea Craiova. Apoi, a evoluat în străinătate pe post de fundaș central la echipe precum Inter Milano, Ajax și Roma. În momentul de față, este antrenorul echipei FC Internazionale Milano din Serie A.