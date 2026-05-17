Sport

Cristi Chivu, numit cetățean de onoare într-un județ reprezentativ pentru România. Decizia a fost aprobată

Antrenorul lui Inter Milano, Cristi Chivu, are parte de o mare reușită în țara noastră. Județul unde va fi desemnat cetățean de onoare în perioada următoare.
Alexa Serdan
17.05.2026 | 18:45
Cristi Chivu numit cetatean de onoare intrun judet reprezentativ pentru Romania Decizia a fost aprobata
În ce județ va fi Cristi Chivu cetățean de onoare. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Consilierii unui județ reprezentativ din România au luat o hotărâre semnificativă în ceea ce-l privește pe Cristi Chivu. Tehnicianul va fi numit cetățean de onoare, decizia fiind deja aprobată în momentul de față. Unde va avea parte de această reușită, de fapt.

Județul unde Cristi Chivu va fi cetățean de onoare

Înainte de finala Cupei Italiei Cristi Chivu (45 ani) a anunțat că pregătește mai multe schimbări. Celebrul antrenor român a dezvăluit că are în vedere patru noi jucători în primul „11” al lui Inter la meciul cu Lazio. Fostul jucător de fotbal se impune în sportul italian, dar nu este uitat nici de autoritățile din țara noastră.

ADVERTISEMENT

Pe teritoriul românesc tehnicianul are parte de o mare reușită. A fost propus să devină Cetățean de Onoare în unul dintre județele notabile din România. Consilierii au aprobat această variantă care urmează să fie pusă în aplicare cât mai repede. Concret, este vorba de regiunea unde sportivul s-a născut.

Reșița este orașul din județul Caraș-Severin în care a venit pe lume și în care a copilărit. De acum înainte va fi și un loc unde fostul internațional român are parte de o mare recunoaștere. Așadar, i se va înmâna cea mai înaltă distincție onorifică acordată de către Consiliul Județean din această parte a țării noastre.

ADVERTISEMENT
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Digi24.ro
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului

„În cea mai recentă ședință a Consiliului Județean, a fost aprobată propunerea mea de a acorda acest titlu antrenorului formației de fotbal Internazionale Milano, care tocmai a câștigat titlul în Italia”, a confirmat președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, pe pagina sa de Facebook.

ADVERTISEMENT
Mike Tyson s-a dus acasă să-și vadă soția și a avut o surpriză...
Digisport.ro
Mike Tyson s-a dus acasă să-și vadă soția și a avut o surpriză uriașă: ”Credeam că era vreun prieten al ei, nu era”

Mesajul transmis de Consiliul Județean

„Este o formă de a marca reușitele sale extraordinare și beneficiul indirect pe care îl are Banatul de Munte de pe urma acestui fiu al său care ne face mândri în plan internațional. Nu avem niciun merit pentru reușitele sale, dar avem bucuria de a-l vedea pe unul dintre noi reușind la cel mai înalt nivel.

ADVERTISEMENT

Această distincție e cu atât mai importantă cu cât sărbătorim și centenarul CSM Reșița, echipă care joacă pe stadionul «Mircea Chivu» (regretatul tată al lui Cristian). Vom avea și un eveniment la care va participa inclusiv președintele Federației Române de Fotbal”, a completat Silviu Hurduzeu, pe social media.

Prin urmare, Cristi Chivu este răsplătit pentru meritele deosebite și activitatea remarcabilă adusă în fotbalul. Antrenorul născut la Reșița va beneficia cel mai probabil de mai multe oportunități. Va avea gratuități în județul unde a făcut primii pași în fotbal. Sportivul a debutat în 1997 la CSM Reșița.

ADVERTISEMENT

Ulterior, a fost transferat la Universitatea Craiova. Apoi, a evoluat în străinătate pe post de fundaș central la echipe precum Inter Milano, Ajax și Roma. În momentul de față, este antrenorul echipei FC Internazionale Milano din Serie A.

Ce se întamplă pe Cluj Arena în ziua în care U joacă meciul...
Fanatik
Ce se întamplă pe Cluj Arena în ziua în care U joacă meciul decisiv de titlu la Craiova. Galerie foto.
Atmosferă incendiară în Bănie! Fanii Universității Craiova au pornit în corteo spre stadion....
Fanatik
Atmosferă incendiară în Bănie! Fanii Universității Craiova au pornit în corteo spre stadion. Update exclusiv
S-a aflat tot: 25 de milioane de euro pentru CFR Cluj! Oferta primită...
Fanatik
S-a aflat tot: 25 de milioane de euro pentru CFR Cluj! Oferta primită de Neluțu Varga pentru a vinde clubul
Tags:
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Edi Iordănescu regretă 'războiul' cu fotbalistul pe care nu l-a convocat la națională:...
iamsport.ro
Edi Iordănescu regretă 'războiul' cu fotbalistul pe care nu l-a convocat la națională: 'I-am plătit o poliță atunci, dar acum îmi pare rău!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!