Cristi Chivu, obligat să câștige primul meci din 2026, contra lui Bologna. Inter a fost depășită de două contracandidate înaintea partidei

ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu debutează în 2026 împotriva celor de la Bologna. Înaintea acestui meci, formația românului a fost depășită atât de Napoli, cât și de AC Milan, care și-au câștigat meciurile. Cu trei puncte, nerazzurri ar reveni pe prima poziție, la un punct distanță de AC Milan.

Inter debutează în 2026 contra lui Bologna! Cum arată clasamentul înaintea partidei

Inter Milano va juca primul meci din 2026 pe teren propriu, împotriva lui Bologna, echipă ce se află pe locul 7 în acest moment. Cele două s-au întâlnit recent în semifinalele Supercupei Italiei, unde echipa lui Cristi Chivu a fost eliminată după loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT

Astfel, antrenorul român speră că fotbaliștii săi și-au petrecut timp de calitate cu familiile și au revenit la echipă cu forțe proaspete în 2026.

Înaintea fluierului de start, Inter a căzut pe locul al treilea, după ce Napoli a învins-o cu 2-0 pe Lazio, în timp ce AC Milan s-a impus la limită, 1-0, contra lui Cagliari. Juventus și AS Roma, alte două echipe care s-au ținut foarte bine până în acest moment, au făcut primii pași greșiți în noul an. „Bătrâna Doamnă” a obținut doar o remiză contra lui Lecce, în timp ce AS Roma a pierdut împotriva celor de la Atalanta.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Cristi Chivu la conferința de presă premergătoare partidei

Cristi Chivu nu bagă în seamă criticile înaintea partidei cu Bologna. Totodată, el și-a protejat jucătorii atunci când a fost întrebat despre posibilele mutări ale lui Inter din această iarnă, lăsând de înțeles că cei mai importanți sunt fotbaliștii pe care el îi are sub comandă în prezent:

ADVERTISEMENT

„Din punct de vedere fotbalistic, nu mă ating cu nimic, după modul în care am crescut și m-am maturizat în acest sport. Le-am trăit ca jucător și antrenor și au un impact redus asupra mea. Doar la nivel media, altfel nu au nicio legătură cu acest sport. Oamenii caută mereu critici, controverse inutile, care nu au niciun scop.

(N.r. Legat de varianta Cancelo la Inter) Prefer să vorbesc despre jucătorii mei. Aș vrea să discut despre Luis Henrique. A trecut ceva timp de când m-ați întrebat ultima oară. La fel cum aș vrea să vorbesc despre Diouf, Dumfries și Darmian, care se va întoarce în curând pe teren. Mă uit mereu la fapte, la ceea ce am la dispoziție. Îmi place grupul, îmi plac jucătorii. Aș prefera să discut despre ei.

ADVERTISEMENT

Mă amuză să văd o mie de controverse izbucnite din lucruri care nu există, când văd prea multe discuții despre lucruri care nu au nicio legătură cu realitatea. Îmi plac, pentru că nu îmi îngreunează munca, mă fac să mă distrez și să mă concentrez pe datoria mea de a ajuta echipa să crească”, a declarat Cristi Chivu la conferința de presă.