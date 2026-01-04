Sport

Cristi Chivu, obligat să câștige primul meci din 2026, contra lui Bologna. Inter a fost depășită de două contracandidate înaintea partidei

Inter întâlnește Bologna în etapa cu numărul 18 din Serie A. Cristi Chivu trebuie să câștige neapărat pentru a-și păstra poziția de lider în clasament
Ciprian Păvăleanu
04.01.2026 | 20:30
Cristi Chivu obligat sa castige primul meci din 2026 contra lui Bologna Inter a fost depasita de doua contracandidate inaintea partidei
ULTIMA ORĂ
Inter - Bologna este primul meci al lui Cristi Chivu din 2026. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu debutează în 2026 împotriva celor de la Bologna. Înaintea acestui meci, formația românului a fost depășită atât de Napoli, cât și de AC Milan, care și-au câștigat meciurile. Cu trei puncte, nerazzurri ar reveni pe prima poziție, la un punct distanță de AC Milan.

Inter debutează în 2026 contra lui Bologna! Cum arată clasamentul înaintea partidei

Inter Milano va juca primul meci din 2026 pe teren propriu, împotriva lui Bologna, echipă ce se află pe locul 7 în acest moment. Cele două s-au întâlnit recent în semifinalele Supercupei Italiei, unde echipa lui Cristi Chivu a fost eliminată după loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT

Înainte de a începe pregătirile pentru meci, Cristi Chivu le-a oferit jucătorilor săi o scurtă pauză, chiar în prima zi din noul an. Astfel, antrenorul român speră că fotbaliștii săi și-au petrecut timp de calitate cu familiile și au revenit la echipă cu forțe proaspete în 2026.

Înaintea fluierului de start, Inter a căzut pe locul al treilea, după ce Napoli a învins-o cu 2-0 pe Lazio, în timp ce AC Milan s-a impus la limită, 1-0, contra lui Cagliari. Juventus și AS Roma, alte două echipe care s-au ținut foarte bine până în acest moment, au făcut primii pași greșiți în noul an. „Bătrâna Doamnă” a obținut doar o remiză contra lui Lecce, în timp ce AS Roma a pierdut împotriva celor de la Atalanta.

ADVERTISEMENT
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de...
Digi24.ro
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump

Ce a spus Cristi Chivu la conferința de presă premergătoare partidei

Cristi Chivu nu bagă în seamă criticile înaintea partidei cu Bologna. Antrenorul român a dezvăluit la conferința de presă premergătoare partidei cum gestionează aceste lucruri negative. Totodată, el și-a protejat jucătorii atunci când a fost întrebat despre posibilele mutări ale lui Inter din această iarnă, lăsând de înțeles că cei mai importanți sunt fotbaliștii pe care el îi are sub comandă în prezent:

ADVERTISEMENT
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către...
Digisport.ro
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către americani

„Din punct de vedere fotbalistic, nu mă ating cu nimic, după modul în care am crescut și m-am maturizat în acest sport. Le-am trăit ca jucător și antrenor și au un impact redus asupra mea. Doar la nivel media, altfel nu au nicio legătură cu acest sport. Oamenii caută mereu critici, controverse inutile, care nu au niciun scop.

(N.r. Legat de varianta Cancelo la Inter) Prefer să vorbesc despre jucătorii mei. Aș vrea să discut despre Luis Henrique. A trecut ceva timp de când m-ați întrebat ultima oară. La fel cum aș vrea să vorbesc despre Diouf, Dumfries și Darmian, care se va întoarce în curând pe teren. Mă uit mereu la fapte, la ceea ce am la dispoziție. Îmi place grupul, îmi plac jucătorii. Aș prefera să discut despre ei.

ADVERTISEMENT

Mă amuză să văd o mie de controverse izbucnite din lucruri care nu există, când văd prea multe discuții despre lucruri care nu au nicio legătură cu realitatea. Îmi plac, pentru că nu îmi îngreunează munca, mă fac să mă distrez și să mă concentrez pe datoria mea de a ajuta echipa să crească”, a declarat Cristi Chivu la conferința de presă.

Tragedie în Premier League! A murit chiar înaintea meciului dintre Leeds și Manchester...
Fanatik
Tragedie în Premier League! A murit chiar înaintea meciului dintre Leeds și Manchester United
Uluitor! Cum a ajuns Ioan Becali în presă la doar 14 ani, fiind...
Fanatik
Uluitor! Cum a ajuns Ioan Becali în presă la doar 14 ani, fiind corigent la 5 materii: “Nelule, ne-au făcut de râs familia!”
Tudor Băluță, interviu emoționant în cantonamentul din Antalya. Care este situația sa medicală,...
Fanatik
Tudor Băluță, interviu emoționant în cantonamentul din Antalya. Care este situația sa medicală, cum a trăit meciul de la Atena și care a fost cel mai frumos moment pe „Ion Oblemenco”. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Valeriu Iftime și-a ieșit din minți! Izbucnire fără precedent: 'Îmi e milă de...
iamsport.ro
Valeriu Iftime și-a ieșit din minți! Izbucnire fără precedent: 'Îmi e milă de asemenea proști! Bolojan nu poate fi băgat în această ciorbă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!