Cristi Chivu, pe locul 2 în topul celor mai buni antrenori din Serie A! Cine a făcut analiza

Cristian Chivu continuă să câștige aprecierea în Italia, iar numele său apare tot mai des în analizele specialiștilor din Serie A. Tehnicianul român a fost inclus pe podiumul celor mai buni antrenori ai anului 2025, într-un clasament realizat de fostul atacant italian Arturo Di Napoli, invitat la TMW Radio.

Cristi Chivu, numit al doilea cel mai bun antrenor din Serie A!

Chivu a fost plasat pe locul doi, imediat după Antonio Conte. Vestea este una excelentă pentru antrenorul român, aflat la primul său sezon pe banca unei echipe de top. Italianul a subliniat contextul dificil în care Chivu a preluat echipa, într-un moment de tranziție majoră, după încheierea unei perioade extrem de stabile sub conducerea lui Simone Inzaghi.

„A fost o alegere calculată, nu o soluție de compromis”, a explicat Di Napoli, făcând referire la numirea lui Chivu pe banca lui Inter Milano. Fostul atacant a apreciat curajul conducerii clubului, dar mai ales modul în care românul a gestionat presiunea și a reușit să mențină Inter la un nivel competitiv ridicat.

Fanii lui Inter vor titlul în Serie A. Cristi Chivu a încheiat anul pe primul loc

mai ales în contextul așteptărilor uriașe de la Milano. Fără a schimba radical identitatea echipei, antrenorul român a reușit să aducă echilibru, disciplină și un plus de prospețime.

Cristian Chivu a început anul 2026 pe primul loc în Serie A și își dorește să câștige primul trofeu din carieră în postura de antrenor principal la seniori. Tehnicianul român speră la un parcurs solid și în UEFA Champions League.

Acum, fanii își doresc cel puțin un trofeu, fie el european sau Scudetto. Rămâne de văzut însă cum vor gestiona milanezii finalul stagiunii.