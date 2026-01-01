Sport

Cristi Chivu, pe locul 2 în topul celor mai buni antrenori din Serie A! Cine a făcut analiza

Veste uriașă pentru Cristi Chivu. Antrenorul român de la Inter, considerat unul dintre cei mai buni tehnicieni ai anului 2025 din Italia. Cuvinte de laudă.
Alex Bodnariu
01.01.2026 | 23:40
Cristi Chivu, numit al doilea cel mai bun antrenor din Serie A!
Cristian Chivu continuă să câștige aprecierea în Italia, iar numele său apare tot mai des în analizele specialiștilor din Serie A. Tehnicianul român a fost inclus pe podiumul celor mai buni antrenori ai anului 2025, într-un clasament realizat de fostul atacant italian Arturo Di Napoli, invitat la TMW Radio.

Cristi Chivu, numit al doilea cel mai bun antrenor din Serie A!

Chivu a fost plasat pe locul doi, imediat după Antonio Conte. Vestea este una excelentă pentru antrenorul român, aflat la primul său sezon pe banca unei echipe de top. Italianul a subliniat contextul dificil în care Chivu a preluat echipa, într-un moment de tranziție majoră, după încheierea unei perioade extrem de stabile sub conducerea lui Simone Inzaghi.

„A fost o alegere calculată, nu o soluție de compromis”, a explicat Di Napoli, făcând referire la numirea lui Chivu pe banca lui Inter Milano. Fostul atacant a apreciat curajul conducerii clubului, dar mai ales modul în care românul a gestionat presiunea și a reușit să mențină Inter la un nivel competitiv ridicat.

Fanii lui Inter vor titlul în Serie A. Cristi Chivu a încheiat anul pe primul loc

Parcursul lui Chivu este considerat „incredibil” de către presa italiană, mai ales în contextul așteptărilor uriașe de la Milano. Fără a schimba radical identitatea echipei, antrenorul român a reușit să aducă echilibru, disciplină și un plus de prospețime.

Cristian Chivu a început anul 2026 pe primul loc în Serie A și își dorește să câștige primul trofeu din carieră în postura de antrenor principal la seniori. Tehnicianul român speră la un parcurs solid și în UEFA Champions League.

În sezonul precedent, Inter Milano a ajuns până în finala UEFA Champions League cu Simone Inzaghi pe bancă. Acum, fanii își doresc cel puțin un trofeu, fie el european sau Scudetto. Rămâne de văzut însă cum vor gestiona milanezii finalul stagiunii.

