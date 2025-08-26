Cristi Chivu, pe prima pagină în Gazzetta dello Sport: „Valul Inter”. Antrenorul român, în lumina reflectoarelor în Italia după un debut de vis

Interul lui Cristi Chivu a fost elogiat în Italia, după un debut perfect în noul sezon de Serie A. Nerazzurri s-au impus cu 5-0 pe Giuseppe Meazza și Cristi Chivu și Inter Milano au fost pe prima pagină a mai multor ziare importante din „Peninsulă”, inclusiv Gazzetta dello Sport.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu, pe prima pagină din Gazzetta dello Sport

După un parcurs modest la Campionatul Mondial al Cluburilor, în care a avut timp să-și cunoască mai bine echipa, Interul lui Cristi Chivu a început perfect noul sezon de Serie A.

După un 5-0 încântător împotriva lui Torino, Inter Milano și Cristi Chivu au împânzit primele pagini ale celor mai importante publicații din Italia. „Valul Inter” a fost titlul dat de Gazzetta dello Sport pentru prima pagină a ediției de marți, 26 august.

ADVERTISEMENT

Quotidiano Sportivo titrează „Cinci sunete de trompetă: Simfonie la Inter Milano”, făcând referire la cele cinci goluri marcate de formația antrenată de Cristi Chivu, care a dat un semnal de alarmă celor de la Napoli, care sunt favoriți la un nou titlu de campioană în Italia.

„Inter o distruge pe Torino, iar Baroni este deja în pericol”, scriu cei de la „La Stampa”, după ce Interul lui Chivu a surclasat un FC Torino pregătit de Marco Baroni.

ADVERTISEMENT

Ce au scris italienii de la Gazzetta dello Sport despre prestația lui Inter

Deși a câștigat la pas, prestația lui Cristi Chivu nu a putut fi notată cu 10 de italienii de la Gazzetta dello Sport, ținând cont și de dificultatea adversarului pe care l-a avut în față: „S-au văzut debuturi mai proaste decât al lui Chivu. O probă colectivă super a echipei. Se naște Interul său, Merită credit și încredere! Nota 8”, notează Gazzetta dello Sport.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Cristi Chivu la finalul partidei

„Am muncit pentru acest sezon, încercând să ne prezentăm cât mai bine la prima etapă. Jucătorii au răspuns extraordinar, din punct de vedere mental încearcă să lase trecutul în urmă. Au dat o demonstrație de maturitate, sunt mulțumit.

Încă din prima zi de pregătire, jucătorii au înțeles realitatea sarcinilor pe care le aveau, au acceptat volumul de muncă și faptul că trebuia să facem un fel de cantonament. Au lucrat cu multă seriozitate și astăzi am intrat în teren în condiții bune; chiar și pentru noi, staff-ul, era o necunoscută să facem o pregătire de acest fel fără prea mult timp la dispoziție”, au fost câteva dintre lucrurile prezentate de antrenorul român la finalul partidei cu Torino.