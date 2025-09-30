Cristi Chivu, personaj desprins din Harry Potter. Ce scrie Gazzetta dello Sport după Inter – Slavia 3-0 în Champions League: „S-ar simți confortabil la Hogwarts”

, în ciuda faptului că antrenorul român a făcut multe schimbări în primul 11 comparativ cu ultimul meci din Serie A, de la Cagliari. Și exact acesta a fost aspectul scos în evidență cel mai mult de către jurnaliști.

Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Cristi Chivu după Inter – Slavia 3-0 în Champions League

Despre tehnician s-a spus, sub formă de glumă bineînțeles, că prin prisma aceasta s-ar încadra foarte bine în Hogwarts, celebra școală de vrăjitori și vrăjitoare în care se desfășoară cea mai mare parte din seria extrem de îndrăgită la nivel mondial „Harry Potter”. Așadar, se poate spune că performanța Interului în contextul dat, respectiv acele schimbări din primul 11, este privită într-o anumită măsură în presa de sport din Italia aproape ca o „vrăjitorie” pusă în scenă de Chivu, sau, mai bine spus, o magie.

„Chivu s-ar simți confortabil pe treptele de la Hogwarts: și lui îi plac schimbările. Comparativ cu meciul cu Cagliari, au fost schimbați șapte jucători. Au intrat Sommer, Bisseck, Acerbi, Dumfries, Dimarco, Zielinski și Sucic. Acesta din urmă a zguduit San Siro, de obicei tăcut, după cinci minute, cu un dribling rapid și o centrare din dreapta.

Apoi, în a doua repriză, a primit o pasă decisivă de la Lautaro, l-a driblat pe portar și a îngenuncheat cu mâinile peste față. Chaloupek i-a refuzat primul său gol pentru Nerazzurri, pe linia porții. Același lucru s-ar putea spune și despre Pio (n.r. Esposito), care a fost învins de bară în ultima secundă.

Concluzie fermă a jurnaliștilor italieni după această victorie clară a Interului: „Fortăreața rămâne în picioare”

Fostul jucător al lui Spezia a făcut echipă cu Bonny și a obținut câteva lovituri libere. Apărarea, însă, a rămas vigilentă pentru al patrulea meci consecutiv, chiar dacă Sommer a fost simplu spectator.

„Revoluția de catifea” a lui Slavia Praga, care a venit pe San Siro în căutarea unui punct, a eșuat. Inter a trecut în avantaj grație unei erori a lui Stanek și a încheiat cu un gol lucrat. Nu driblează foarte mult, dar echipa este bine pusă la punct și produce acțiuni precum cea care a dus la al treilea gol.

Călcâiul lui Thuram după o cursă de douăzeci de metri, a treia pasă decisivă a lui Bastoni, dubla lui Lautaro. Fortăreața rămâne în picioare, chiar și așa”, au notat jurnaliștii de la după

Ce notă a primit Cristi Chivu după Inter – Slavia 3-0

Jurnaliștii de la l-au notat pe antrenorul român cu 7 pentru maniera în care el a pregătit acest joc, cu următoarele observații:

„În conferința de presă, Chivu a spus că își dorește un Inter dominant. Și exact asta s-a și întâmplat. Ideile lui încep să se contureze din ce în ce mai mult, cu o echipă care, pe lângă faptul că este mai motivată, presează extrem de sus și nu se sfiește niciodată să atace. Vrem sau nu, el și-a pus deja amprenta, iar acum sunt la a patra victorie consecutivă. Putea fi mai rău…”.